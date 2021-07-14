男中樂透15億沒講！「隱瞞家人10年」原因曝　記者也驚訝

常常我們都會到彩券行購買彩券，盼望有哪一天財神爺真的會找上自己，但若真的有這一天中了頭獎，你是否會據實以報的告訴家人？美國加州一名男子在2011年時就中了樂透頭獎，總獎金高達5500萬美元（約台幣15.42億元），但他不僅連友人都沒說，家人也全隱瞞，就這樣過去十年，近日他出面透露其原因。





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理財新聞網站《MoneyWatch》日前公布一封讀者來信，該名讀者以「低調的樂透得主」為題表示，自己在2011年中了加州的樂透頭彩，一瞬間成為億萬富翁，但他完全沒有將這個好消息告知雙親以及家人，甚至連週遭的朋友也不知情，就這樣過上樸實無華的生活。





男子透露，之所以不告訴家人的原因在於「妹妹」，因為妹妹以及妹夫是他「沒那麼喜歡的人」，他雖然知曉爸媽並不會要求他給予任何東西，但妹妹很有機會要求他捐出一半的獎金，也因為妹妹曾經有想法要對父母做出可怕的事情，但被他阻止，因此想到妹妹與妹夫就感到非常可怕。





▲男子寫信投書媒體表示，因為自己不喜歡妹妹與妹夫，也看不慣他們的作為，因此選擇隱瞞。（示意圖／取自unsplash）

而雖然擁有龐大財富，但該男子表示「我的花費並沒有改變太多，目前已經67歲，雙親過世，全家也只剩下我跟妹妹與妹夫，但我們早就在10年前就沒有聯絡」但隨著時間過去，中頭彩的事情也仍舊在他心中產生疑問「我不告訴任何人會是錯誤的嗎？」





而《MoneyWatch》的專欄作家、記者佛翠爾（Quentin Fottrell）讀完信件後表明「如果是因為妹妹的緣故，我願與你站在同一陣營，你不應該為你的決定而感到後悔，因為這樣做並沒有錯」只不過，他也同時驚訝「為何能藏這個秘密這麼久」，畢竟歷任樂透得主在加州基本上是公開的紀錄。（編輯：張嘉哲）



