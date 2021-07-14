台灣偶像劇回不去？他曝「巔峰時期」狂讚　網揭背後關鍵

在人手一台手機、平板的時代，「追劇」也成為許多人平常休閒娛樂的日常之一，不過，就有一名男網友感嘆「台灣偶像劇巔峰時期」回不去了，貼文一出，網友也揭開背後關鍵。





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該名男網友在社群平台《Dcard》上以「三立偶像劇的顛峰時期」為題發文，表示不知大家小時候有沒有看偶像劇的回憶，他以前都覺得三立出品的偶像劇第一名，偶爾才看其他電視台的電視劇。但後來台灣的偶像劇漸漸沒落，直到近五年台劇復甦，但較為流行的類型比較像是職人劇、社會寫實劇，「偶像劇得不到太多關注，不然就是要參雜一些別的元素 」。





「三立偶像劇巔峰時期，大概就是2000年代吧」，原PO表示，他看到PTT網友們說，三立在當時之所以這麼強，和知名電視製作人陳玉珊有很大的關係。他也接著曝光陳玉珊2000年代在三立的作品，像是薰衣草、MVP情人、海豚灣戀人、西街少年、千金百分百、雪天使、格鬥天王、王子變青蛙、愛情魔法師、放羊的星星、櫻野三加一、鬥牛，要不要、命中註定我愛你、無敵珊寶妹、波麗士大人、敗犬女王、福氣又安康、下一站，幸福、愛情經紀約等，讓原PO忍不住直呼「跟鬼一樣，不知道大家有沒有經歷過三立偶像劇的巔峰時期」？





▲一名男網友在《Dcard》感嘆「台灣偶像劇巔峰時期」回不去了。（示意圖／取自unsplash）

另外，也引起不少網友共鳴，「喬傑立時期拍的偶像劇真的經典，一段愛與xx的故事，還有以前偶像劇的片頭曲真的都會唱！前奏一出來就開始跟著唱了」、「最經典：命中注定我愛你」、「下一站幸福真的好好看」、「一段愛與OO的故事，全都看過」、「綠光森林」、「喬傑立那時真的是經典，一段愛與xx的故事」、「一段愛與...的故事 是台灣偶像劇巔峰」。





不過，也有一名網友點出關鍵，「台灣近幾年流行的職人劇、社會寫實劇很少不錯的，鏡頭、演技、服化道、後製、劇本比起韓國日本還是有差，之前一直對中國時裝劇看不下去的我，現在反而看得下去中國的職場劇了，劇本雖然多數不到驚艷，至少畫面色調、演員演技口條讓人舒服。話說我以前也只看三立的劇，相比華視民視，三立的劇影像色調明亮高級許多，但現在就越來越弱了，輸在經費不足，尤其電視式微，網路與智慧型手機興起之後，放在Netflix各大平台上，是跟其他國家的劇去比拼，更顯得非常的弱勢，不過我還是要推一下近幾年讓我驚艷的台劇『俗女養成記』，編劇功力很強！」（編輯：郭佩蓉）



