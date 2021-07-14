曾預言世界停電5年！3036年未來人疑遇害 採訪者全發毛
網路上不時出現預言未來的「時空旅人」，表明自己是未來人或能精準預測未來，如近年印度神童精準預測疫情走向，也激起不少話題。而日前一名自稱來自西元3036年的時空旅人，號稱未來地球將會面臨長達5年的大停電，引發熱議，但近日外媒報導，在某座公園發現一具缺了左手的屍體，疑似就是這位自稱3036年的時空旅人，非常弔詭。
編輯中心/綜合報導
2021-07-14 10:32:27｜2021-07-14 10:45:42
這位時空旅人日前接受媒體採訪表示，地球在西元2052年12月，人類會面臨一場「恐怖大停電」，屆時將會有長達5年之久的黑暗期，因為人們失去電力和網路，所有的人都斷了聯繫，造成一連串動盪，且需要20年左右的時間，電力才能恢復，將是最糟糕的時期。
他也指出，到西元3036年的時候，全球的人口數只剩下20億人，與現今78億人口相差甚遠。而受到大停電影響之後，許多「可再生能源」的工作興起，包括太陽能板、風力發電和反射鏡等，但他透露這些工作都是高風險職缺，更不適合膽怯的人；且在5G開始推動後，會有許多輻射射線危害人體，因此當時全面禁止使用手機，人們無時無刻都會戴上口罩，因為空氣中有危害身體的物質。
種種的預言都讓人不可置信，不過，近日就有外媒報導，在一處公園發現了一具無名屍體，不僅沒了左手屍體因遭火燒也認不出來是誰，結果該名採訪者看到新聞後，出面表示「我們無法確定這是否為3036的屍體，但奇怪的是遺體左手不見了，但印象非常深刻，3036的左手是有記號的手，採訪結束後他人就消失，且發現屍體的公園，正是我們發現他的地方。」如今3036人間蒸發，屍體也無從辨別，令人感到離奇。（編輯：張嘉哲）