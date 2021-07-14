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不知道多久沒回家！護理師：採檢陰性就像拿到「入門票」

▲居家檢疫所的淡水馬偕醫院護理師簡鈺娟與住民衛教。（圖／淡水馬偕醫院提供）
▲居家檢疫所的淡水馬偕醫院護理師簡鈺娟與住民衛教。（圖／淡水馬偕醫院提供）

記者陳志仁／新北報導

2021-07-14 15:18:48

全套防護裝脫下的當下，是滿滿的汗水與疲憊的身軀！疫情嚴峻以來，護理師競競業業守護民眾，新北市長侯友宜PO出集中檢檢疫所護理師大汗淋漓的照片，大大肯定護理師的辛勞。

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淡水馬偕醫院護理師簡鈺娟指出，「已經不知道多久沒有回家了！」因為最害怕把病毒帶回家，害到自己家人與小孩，因此不敢回家，只好每天跟他們視訊，勇敢的告訴家人，「我很好，不用擔心」；當採檢報告是陰性，就像是拿到「入門票」，代表終於敢回家，但不知道疫情會持續多久。

▲圖為居家檢疫所簡鈺娟護理師全副裝備。（圖／淡水馬偕醫院提供）
▲圖為居家檢疫所簡鈺娟護理師全副裝備。（圖／淡水馬偕醫院提供）
簡鈺娟說，身為護理人員會持續堅守崗位，盡自己最大的力量守護我愛的人跟愛我的人；此外，每週採檢變成最害怕的事，在報告還沒出來前，都會擔心這幾天上班口罩有沒有戴好、好好消毒洗手、會不會染疫？染疫了爸媽、孩子麼辦？同事病人怎麼辦？腦子會亂想，心理壓力真的很難形容。

簡鈺娟回想，起初檢疫所成立、迎接了「第一位民眾」，他因為篩檢陽性就被送到檢疫所，什麼東西都沒帶，徬徨的表情、擔心的心情，無法過多的接觸，只能讓工作人員安撫民眾先去房間休息。

因為個案是確診者的關係，無法每日探視個案，僅能用電話關心，最常被問到的問題，「我可以請家人拿東西來嗎? 離所前會不會再做一次採檢、回家還會不會傳染給家人、可以自己回家嗎?不然被鄰居看到會頭異樣的眼光、我會有甚麼症狀，會不會有後遺症……等」。

淡水馬偕醫院表示，疫情可能稍有趨緩，但在檢疫所的護理師不敢稍為懈怠，當聽到住民們有什麼不舒服，就得馬上穿上厚厚的裝備，趕緊上去量全套生命徵象跟評估；往往工作結束、脫下裝備當下，已經不知道是汗水還是淚水了，就像剛洗完澡，全身都是濕的。

▲新冠肺炎本土感染爆發，累計5月15日至7月14日確診13885例，本土死亡715例。（圖／NOWnews製表）
▲新冠肺炎本土感染爆發，累計5月15日至7月14日確診13885例，本土死亡715例。（圖／NOWnews製表）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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