不知道多久沒回家！護理師：採檢陰性就像拿到「入門票」

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簡鈺娟說，身為護理人員會持續堅守崗位，盡自己最大的力量守護我愛的人跟愛我的人；此外，每週採檢變成最害怕的事，在報告還沒出來前，都會擔心這幾天上班口罩有沒有戴好、好好消毒洗手、會不會染疫？染疫了爸媽、孩子麼辦？同事病人怎麼辦？腦子會亂想，心理壓力真的很難形容。
簡鈺娟回想，起初檢疫所成立、迎接了「第一位民眾」，他因為篩檢陽性就被送到檢疫所，什麼東西都沒帶，徬徨的表情、擔心的心情，無法過多的接觸，只能讓工作人員安撫民眾先去房間休息。
因為個案是確診者的關係，無法每日探視個案，僅能用電話關心，最常被問到的問題，「我可以請家人拿東西來嗎? 離所前會不會再做一次採檢、回家還會不會傳染給家人、可以自己回家嗎?不然被鄰居看到會頭異樣的眼光、我會有甚麼症狀，會不會有後遺症……等」。
淡水馬偕醫院表示，疫情可能稍有趨緩，但在檢疫所的護理師不敢稍為懈怠，當聽到住民們有什麼不舒服，就得馬上穿上厚厚的裝備，趕緊上去量全套生命徵象跟評估；往往工作結束、脫下裝備當下，已經不知道是汗水還是淚水了，就像剛洗完澡，全身都是濕的。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。