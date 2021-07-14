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鋼琴女神尺度炸裂！3秒「脫光片」瘋傳　粉絲愣：看10次

▲台灣女YouTuber「Pan Piano」因身材姣好、琴技高超受到矚目，但卻從未露過臉。（圖／翻攝Pan Piano YouTube）
▲台灣女YouTuber「Pan Piano」因身材姣好、琴技高超受到矚目，但卻從未露過臉。（圖／翻攝Pan Piano YouTube）

編輯中心/綜合報導

2021-07-14 15:25:09

擁有251萬訂閱的高人氣台灣女YouTuber「Pan Piano」，因身材姣好、琴技高超受到矚目，但一直以來她都未曾露過臉，因此保有十足的神秘感。而Pan Piano在昨（13）日於頻道發布一支三秒的影片，結果造成轟動，不僅觀看數飆升，各大社群平台也熱烈討論，直呼「尺度完全炸裂」。

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Pan Piano上傳的最新影片，標題為「これが俺の忍道だってばよ！ This is my way of life as a Ninja（這是我作為忍者的生活方式）」，只見影片一開始，Pan Piano扮成動漫《火影忍者》的主角「旋渦鳴人」的樣子，手上還比出忍術的動作。

緊接著下一秒，畫面切換Pan Piano竟然全裸入鏡，原來她是模仿了旋渦鳴人的招式「色誘之術」，為了模仿更逼真，Pan Piano也將自己的重點部位都用白雲特效完美遮住，並且戴上一頭金色假髮，徹底演繹了在動漫中，火影忍者使出「色誘之術」的模樣。

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▲Pan Piano最新影片全裸出鏡模仿火影忍者角色「旋渦鳴人」，引發討論。（圖/Pan Piano YouTube）
而該影片曝光之後，引發不少網友討論，觀看人數也已經突破17萬人，甚至在留言區吸引不少日本人朝聖留言「這太絕了＝＝」、「有人跟我一樣看10次以上的嗎」、「這個角色扮演太絕了」、「好像＝＝根本就是一模一樣」、「很厲害的模仿」、「真調皮的小P」、「真的看10次以上」、「嗚嗚想看你彈琴，不是變忍術啦，雖然還是看了10次哈哈」、「這三秒已經暈了，看好多遍」。（編輯：張嘉哲）

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