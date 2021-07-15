房市／仁德竄升交易黑馬　三大關鍵曝光

我是廣告 請繼續往下閱讀
第二季交易量居前三名的行政區依序是永康、仁德、安南，而仁德之所躍居交易量大黑馬，地政局分析，主因是崁腳重劃區有新大樓完工交屋，該重劃區鄰近仁德交流道、家樂福商圈，再加上三爺宮溪排水整治完成，使交易量顯著增加。
大家房屋台南仁德加盟店店東梁美寶說明，目前仁德的崁腳重劃區、後壁商圈有新建大樓，其他區域仍以透天為主，由於新大樓交屋帶來大批移轉量，使交易量竄升。不過，除新建案交屋之外，還有三大關鍵因素促使仁德成為交易熱區。
梁美寶指出，首先，台南蛋黃區房價越來越貴，仁德毗鄰東區，本身機能也很成熟，又能銜接國道1號、86快速道路，也有火車站，南來北往便利，吸引部分預算比較有限，但仍重視生活機能的自住買方，連帶讓周邊可自地自建的農地價格也有漲幅；其次，南科效應加持之下，仁德本身又有3座工業區，就業機會帶來人口紅利，會有就近租屋、購屋的需求；最後，嘉南藥理大學、崑山科大學生有穩定的租屋需求，連帶促使置產客鎖定該區塊買房收租。
由於剛性需求強勁，梁美寶觀察，仁德房價也不斷攀升中，崁腳重劃區新大樓若是高樓層，已有2字頭出現，其餘地區中古大樓也從過去200、300多萬，目前均是翻倍成長；透天部分，依屋齡、地坪、鄰路寬度而有不同，但若是想找千萬以內的物件，大約都須將條件放寬至屋齡20多年左右，才有機會找到。