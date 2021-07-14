她點「貢丸湯加蛋」！見滷蛋泡湯臉綠 老饕反讚：超好吃
真是誤會大了！有位女網友分享個人親身經驗，點餐時向老闆叫了份「菜頭貢丸湯加蛋」，拿到湯一看發現老闆加蛋就是把滷蛋放進湯中，讓她直呼傻眼，不過卻有許多老饕稱讚「丸蛋湯」早已行之有年，更稱讚把滷蛋攪碎在湯中後，喝起來真是「美味啊！」
編輯中心/綜合報導
2021-07-14 18:20:53
原PO在臉書社團《爆廢公社公開版》發文，抱怨自己「真的超想哭」，透露點餐時向老闆叫了份「菜頭貢丸湯加蛋」，原PO強調自己的理解是「在湯裡面的不是蛋花就是蛋包」，結果老闆的理解是加顆滷蛋泡湯，讓原PO傻眼直呼「第一次看到在湯裡面加滷蛋...」。
但「滷蛋加貢丸湯」卻獲得許多網友稱讚，紛紛在底下留言回覆說，「丸蛋湯...沒毛病啊！我跟我老婆都點這樣吃，滷蛋用筷子切半把蛋黃攪拌均勻在湯裡，美味啊」、「以前鄉下地方都是這樣啊！滷蛋撥開...蛋黃攪一攪...人間美味耶」、「雙連街的車庫油飯，他的滷蛋貢丸湯就是這樣。從小吃到大」、「我爸嘉義人，我家從小就這樣吃。用湯匙切開，蛋黃散開拉拉欸，超好吃」、「把蛋黃攪，跟湯融合。最高境界」
另也有網友認為，「加蛋沒錯啊，人家如果沒賣蛋包的話，你點這樣店家當然在你湯裡加滷蛋」、「是應該說蛋花或蛋包的，比較準確」、「蛋，他只是用了不同的樣貌呈現在你面前」、「老闆一邊加滷蛋，一邊也覺得這個客人很奇怪，菜頭貢丸湯居然要加蛋」、「湯加蛋和蛋花湯是兩回事」。（編輯：倪浩軒）