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公車司機突大迴轉！「暖心原因」惹哭萬人：根本台灣表率

▲有網友在搭公車時，司機突然告知要迴轉，原因讓她超感動。（示意圖／取自unsplash）
▲有網友在搭公車時，司機突然告知要迴轉，原因讓她超感動。（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2021-07-14 21:35:59

公車一直以來是許多學生、上班族通勤主要搭乘的交通工具之一。今（14）日就有網友分享，她在搭公車上班的途中，司機突然告知要迴轉，正當她不解的時候，下一秒便看到司機的超暖行為，讓她直呼「心也跟著暖暖的」，貼文一出也感動萬名網友。

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原PO在《新竹大小事》表示，她早上去搭竹北市公所往高鐵站的「竹北快捷7號公車」，因為疫情的影響，車內的乘客非常少，只有她和幾個老人家。這時，有位行動緩慢的老婆婆，拉著菜車準備下車，司機卻要對方先下車，隨後停好車、站起身，迅速將買菜車交給老婆婆。

▲原PO看到司機幫老婆婆提菜籃，甚至迴轉接錯過公車的老先生，讓她看了相當暖心。（圖／翻攝自《新竹大小事》
▲原PO看到司機幫老婆婆提菜籃，甚至迴轉接錯過公車的老先生，讓她看了相當暖心。（圖／翻攝自《新竹大小事》 ）
原PO指出，過了幾分鐘後，公車經過某站牌的十字路口，司機卻突然告知要迴轉，正當她感到疑惑時，公車回到剛剛的站牌，原來是一位拖著行李的老先生，因為走得比較慢而錯過公車，正好被司機看到。而她看著司機的暖心舉動、老先生老婆婆的笑容，也忍不住說「今天心也跟著暖暖的」。

貼文曝光後，也吸引萬名網友按讚，紛紛留言稱讚司機，「可以寫信給公車業者表揚他，正能量一定要多多爆發」、「支持公開鼓勵司機，真的太暖了」、「公司看到這樣還不趕快給司機加薪」、「覺得心情也跟著變好」、「個人建議在打個電話到公司，讓主管知道有這麼優秀的員工」、「這司機根本值得當台灣表率」、「好感動！謝謝司機大哥！」、「體貼老人家的好司機，公司應該表揚表揚」。（編輯：許智超）

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