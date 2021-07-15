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新北幾乎沒有新增確診個案　侯友宜：社區廣篩非常有效果

▲新北市長侯友宜表示，新北昨天幾乎沒有新增確診個案，顯見社區廣篩是非常有效果。（圖／新北市政府提供）
▲新北市長侯友宜表示，新北昨天幾乎沒有新增確診個案，顯見社區廣篩是非常有效果。（圖／新北市政府提供）

記者陳志仁／新北報導

2021-07-15 12:15:32

公衛專家詹長權日前表示，「精準篩檢」才是專業，如果依一年前的「彰化模式」，早就解封了！立委蔡壁如認為，台灣的篩檢量太少，確診個案被低估；對此，新北市長侯友宜回應，新北市用強力的篩檢、精準疫調及熱區防疫中心，有效的控制疫情。

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侯友宜今（15）日受訪時強調，新北在這段時間，用強力的篩檢、精準疫調，加上熱區防疫中心，有效的控制疫情；社區的篩檢扮演一個非常重要關鍵角色，因為很多的隱形傳播鏈在社區裡面，如果不找出來，它的傳播速度非常的快，所以不斷的篩檢，不斷的呼籲民眾，「不要怕數目高，只怕你不願出來篩。」

侯友宜指出，這段時間篩了18萬5千人，找到的大部分都是無症狀確診者、有1228人，陽性率0.7%，這樣一個控制的方式，阻斷隱形傳播鏈，有效讓疫情能夠控制，而新北昨天幾乎沒有新增確診個案，顯見社區廣篩是非常有效果；也透過社區、企業、居家篩檢及大家努力的合作，才有效的阻斷社區感染鏈。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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