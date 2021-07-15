新北幾乎沒有新增確診個案 侯友宜：社區廣篩非常有效果
公衛專家詹長權日前表示，「精準篩檢」才是專業，如果依一年前的「彰化模式」，早就解封了！立委蔡壁如認為，台灣的篩檢量太少，確診個案被低估；對此，新北市長侯友宜回應，新北市用強力的篩檢、精準疫調及熱區防疫中心，有效的控制疫情。
記者陳志仁／新北報導
2021-07-15 12:15:32
侯友宜今（15）日受訪時強調，新北在這段時間，用強力的篩檢、精準疫調，加上熱區防疫中心，有效的控制疫情；社區的篩檢扮演一個非常重要關鍵角色，因為很多的隱形傳播鏈在社區裡面，如果不找出來，它的傳播速度非常的快，所以不斷的篩檢，不斷的呼籲民眾，「不要怕數目高，只怕你不願出來篩。」
侯友宜指出，這段時間篩了18萬5千人，找到的大部分都是無症狀確診者、有1228人，陽性率0.7%，這樣一個控制的方式，阻斷隱形傳播鏈，有效讓疫情能夠控制，而新北昨天幾乎沒有新增確診個案，顯見社區廣篩是非常有效果；也透過社區、企業、居家篩檢及大家努力的合作，才有效的阻斷社區感染鏈。
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