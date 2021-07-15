菜單上「人氣推薦」一定超好吃？老饕揭露2真相：太方便
現代人都經常外出用餐，餐廳菜單上琳瑯滿目的菜色，總是讓人難以選擇，因此近日就有網友在網路上表示疑惑「菜單上『人氣推薦』一定超好吃嗎？」沒想到就有老饕揭露了2點真相，直言「太方便了」，引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-07-15 15:35:41
這位網友在網路論壇PTT Gossiping板上PO出一篇「菜單上『人氣、店長推薦』代表什麼意思？」的文章表示，「不管是飲料、餐廳、早餐店等等，菜單玲琅滿目，但總有幾個會有特殊的標記，什麼店長推薦、人氣推薦、熱銷商品...等等」，也因此讓原PO疑惑「有些明明才剛開幕就有『人氣推薦』的，我都不知道才剛開始接客人是哪來人氣推薦，到底是怎麼決定這些推薦商品？真的是主廚還是店長的得意之作嗎？」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
老饕網友們認為之所以會有「人氣推薦餐點」的原因，除了真實性的情況之外，真相為「利潤」和「庫存」，「利潤最高的」、「便宜難吃品，就是賣不掉希望你能幫清庫存」、「備料多的意思」、「利潤高或是滯銷的」、「滯銷品啊」、「需要快速賣出的食物」，不過也有多數網友認為，這樣的選項讓有「選擇障礙」的客人非常方便，不用再花費心思鑽研要點什麼，可加快出餐及用餐速度，讓翻桌率提高。（編輯：王柏文）