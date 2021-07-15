社區保全禁吹冷氣？住戶喊「你來上班的」 網：無理取鬧
現在許多社區大樓都擁有自己的保全警衛人員，而住戶也必須按月支付管理費，用來因應保全人員的薪資和費用等等。不過有位女網友透露，自己所住的社區不准晚班警衛開冷氣，讓她不禁替保全人員抱不平，直呼「都可以當你爸的年紀，住戶們不可以大方點嗎？」引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-07-15 16:52:34
該位女網友在臉書社團《爆怨2公社》發文，透露自己現在所住的社區共約有300多戶，白天的社區警衛上班時可以開冷氣，但卻不准晚班警衛開。原PO不平直呼「悶熱的天氣，都可以當你爸的年紀，住戶們不可以大方點嗎？」而有住戶認為保全人員是「來上班，不是來吹冷氣的」，原PO也反批對方心胸狹窄，質疑「2～3萬多的晚班，你以為是花美金請人嗎？」
文章一出掀起討論，多數網友皆認為不給保全吹冷氣不近人情，紛紛留言回覆說，「我家這邊是社區老人家都說自己也沒在開冷氣，所以保全也不用開。人性，只有自己家的人才是人」、「每個大樓都有這樣的住戶，我是都建議開冷氣。因為監視器主機也在管理室，是要讓機器燒壞掉是不是」、「薪水越少要求越多，有很多這種無理取鬧的社區」、「因為很多人以為太陽下山就不會熱了，再説不好聽，很多人把保全當奴才，根本不會替他們想」。
更有位社區保全現身說法，「我要做保全的工作以及行政文書，社區所有設備的巡邏，反正所有社區雜事總幹事的工作，只差沒做財報跟請款以及例會資料，其餘都是我要負責處理。工作12小時，每天都悶熱的要命。委員會說什麼都不肯讓我們吹冷氣，說浪費電只放了一台不涼的水冷扇給我們吹。現在的保全根本沒大部分人想的這麼輕鬆，這個行業想被重視有這麼困難嗎？」獲得不少網友替他打氣，直呼「辛苦了！」。（編輯：倪浩軒）