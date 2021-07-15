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吃魚挑魚刺很麻煩？專家曝「3步驟」快速去刺：清潔溜溜

▲魚類料理是台灣民眾餐桌上常見的菜餚，農委會特別分享快速去除魚刺的3步驟。（示意圖／翻攝自Unsplash）
▲魚類料理是台灣民眾餐桌上常見的菜餚，農委會特別分享快速去除魚刺的3步驟。（示意圖／翻攝自Unsplash）

編輯中心/綜合報導

2021-07-15 17:44:43

台灣四面環海，盛產多類海鮮美食，各種鮮魚料理皆是民眾餐桌上常見的佳餚，無論清蒸紅燒都讓人食指大動。不過你是否曾在吃魚時為了注意挑出魚刺而覺得麻煩呢？對此，專家便分享了「3步驟」快速取出整條魚刺的方法，一起來看看吧！

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農委會今（15）日在官方臉書發文表示，「台灣四面環海，豐富的海洋資源孕育出各式各樣的魚種，且擁有先進養殖漁業技術，讓台灣漁業蓬勃發展！魚是國人愛吃的佳餚之一。魚肉有豐富的蛋白質和DHA、EPA等，營養價值滿分加上軟嫩口感，適合所有年齡層食用」。

農委會小編接著指出，其實目前市面上已經有許多經「去刺」處理的水產品可以選擇，不過若消費者選購的是未經去刺處理的水產品也別擔心，「3步驟」快速去除魚刺的方法如下：

1.用筷子把魚的胸鰭、背鰭與腹鰭取下。

2.用筷子從鰓蓋後緣，沿體中線把魚肉上下剝開，並把魚肉先放置一旁。

3.一手用筷子夾著魚骨頭，另一手用湯匙稍微壓著魚骨下方的魚肉，將骨頭整個拉起來。

▲農委會分享3步驟快速去除魚刺的方法。（圖／翻攝自農委會臉書）
▲農委會分享3步驟快速去除魚刺的方法。（圖／翻攝自農委會臉書）
最後農委會小編提醒大家，「有的魚有細刺，吃的時候要小心不要把魚肉混著其他菜飯一起入口，應該要細嚼慢嚥，才能察覺口中是否有魚刺唷！」（編輯：倪浩軒）

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