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比三色豆還可怕？她見「這盤」臉綠　眾反讚：燉湯更好吃

▲有網友分享家中煮的一盤菜，好奇問「只有我覺得這比三色豆可怕嗎？」（示意圖/翻攝《pixabay》）
▲有網友分享家中煮的一盤菜，好奇問「只有我覺得這比三色豆可怕嗎？」（示意圖/翻攝《pixabay》）

編輯中心/綜合報導

2021-07-15 21:37:18

外食族最常見到的便當菜色之一「三色豆」，早已經被討論多時，並長期名列在最討厭食物的排行榜前幾名。不過，就有網友分享家中煮的一盤菜，並直呼「這比三色豆還可怕吧」，貼文一出，網友們卻說「這個我可以吃3盤」。

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原PO今（15）日在《爆廢公社二館》貼出一張照片，只見盤子裡除了有青豆仁，還有滿滿的「皇帝豆」，再配上花枝跟蝦米一起炒，但她看到卻忍不住搖頭，並崩潰的問「只有我覺得這盤比三色豆可怕嗎？」

▲老饕看到盤子上的皇帝豆，興奮直呼「這我可以吃3盤」。（圖／翻攝自《爆廢公社二館》
▲老饕看到盤子上的皇帝豆，興奮直呼「這我可以吃3盤」。（圖／翻攝自《爆廢公社二館》 ）
貼文曝光後，網友們都力挺皇帝豆，「不會啊！這盤的豆豆都我愛吃的」、「三色豆的豆豆不行，這些可以哈哈哈」、「希望每一餐都有它們」、「三色豆比較恐怖」、「三色豆我沒辦法接受，但這個可以」、「我超愛皇帝豆，滷過的我可以吃超多」、「當然是三色豆比較可怕啊，這我可以吃3盤」、「這比三色豆好太多了」。

另外，也有老饕透露，「皇帝豆煮湯很好吃」、「皇帝豆滷肉超讚超下飯的」、「皇帝豆煮湯只愛喝湯」、「這煮甜湯比較好吃」、「皇帝豆煮湯不錯啊」，但還是有網友都不能接受，「這好噁的味道，我都不行」、「兩樣都不敢吃欸」、「花枝可以，其他直接倒掉」、「這盤比三色豆可怕！畢竟三色豆只有一種綠色豆…」。（編輯：許智超）

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