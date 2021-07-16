COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

防疫電話暴增2倍　侯友宜：1999真的非常非常辛苦

▲新北市長侯友宜今（16）日視察1999話務中心。（圖／新北市政府提供）
▲新北市長侯友宜今（16）日視察1999話務中心。（圖／新北市政府提供）

記者陳志仁／新北報導

2021-07-16 11:48:46

新北市長侯友宜今（16）日視察1999話務中心，並慰勉人員協助防疫的辛勞；侯友宜表示，1999雖然因為疫情電話量爆增，但1999樂意為市民朋友來解惑，也建構起市府與市民之間的黃金溝通橋樑。

我是廣告 請繼續往下閱讀
侯友宜指出，疫情時間，市民朋友需要詢問就會直接打1999，1999接受所有的疫情詢問，包括疫苗接種、防疫旅館、紓困專案，所以1999的話務量從每個月10萬通暴增到20萬通；尤其有很多新的資訊要立即回答市民朋友，讓市民朋友能夠滿意、身心靈得到安頓，「1999真的非常非常辛苦！」

侯友宜強調，未來除疫苗接種的問題外，還有包括經濟紓困、協助低收入戶等等，1999都會來幫助大家解決問題；市民朋友如果碰到任何困難，在防疫期間除有檢疫隔離關懷中心外，1999就是市政府最重要的直接聯繫管道，有問題打電話給1999，1999熱忱、樂意為市民朋友來解惑。

新北市政府研考會補充，5月15日進入三級警戒後，民眾大量進線詢問防疫或紓困方案，如遇到臨時停水、停電或中央突宣布新的防疫措施、紓困方案，中央1911、1922、1957服務專線無法撥通時，民眾就會瞬間集中大量進線1999詢問或抱怨，但1999話務人員仍耐心地向民眾說明或安撫民眾焦急情緒。

話務人員曾接到一名陳先生來電，供稱以打零工維生，要扶養一家五口，因疫情影響收入減少，但相關紓困補助不知如何申請，也擔心無法審核通過，甚至萌生厭世意念；話務人員第一時間開導陳先生心情，並說明急難紓困相關條件及申請流程，新北市也有急難救助可以申請，才讓陳先生又燃起了希望。

研考會副主委紀淑娟說，疫苗預約接種的初期，話務人員接到高齡78歲長者來電表示獨居、子女都在外地，也不會上網，擔心錯過疫苗的預約接種，接聽的話務人員溫暖回復請長者不須擔心，也順利協助完成線上預約；此外，開放疫苗系統預約接種的時間，1999也協助約8000位的長者完成預約。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

對於這樣「開放式關係」的感情觀，您覺得？

認同，彼此知情同意就好
不認同，三觀衝擊
30.77%69.23%
2021-07-16-2021-07-19

您覺得民眾自行混打此舉是否正確？

不正確，母湯啦～出問題誰賠？
正確，混打疫苗已是國際趨勢
33.33%66.67%
2021-07-16-2021-07-19

中央宣布BNT疫苗應由學生優先施打，你是否認同？

認同
不認同
53.95%46.05%
2021-07-15-2021-07-18

回顧近期，你喝手搖飲、含糖飲料、或吃甜食的頻率有變化嗎？

有改變
沒有改變
39.06%60.94%
2021-07-15-2021-07-18

微解封你想回公司上班嗎？

想，因工作休息都在家，感到焦慮
不想，居家工作優點多
39.55%60.45%
2021-07-12-2021-07-16
疫情期間特別手滑，以下有哪些商品你也跟著大爆買一波了呢？

疫情期間特別手滑，以下有哪些商品你也跟著大爆買一波了呢？

繼續作答
7/13微解封後，你的公司上班政策有何調整？

7/13微解封後，你的公司上班政策有何調整？

繼續作答
即時
推薦閱讀