防疫電話暴增2倍　侯友宜：1999真的非常非常辛苦

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侯友宜強調，未來除疫苗接種的問題外，還有包括經濟紓困、協助低收入戶等等，1999都會來幫助大家解決問題；市民朋友如果碰到任何困難，在防疫期間除有檢疫隔離關懷中心外，1999就是市政府最重要的直接聯繫管道，有問題打電話給1999，1999熱忱、樂意為市民朋友來解惑。
新北市政府研考會補充，5月15日進入三級警戒後，民眾大量進線詢問防疫或紓困方案，如遇到臨時停水、停電或中央突宣布新的防疫措施、紓困方案，中央1911、1922、1957服務專線無法撥通時，民眾就會瞬間集中大量進線1999詢問或抱怨，但1999話務人員仍耐心地向民眾說明或安撫民眾焦急情緒。
話務人員曾接到一名陳先生來電，供稱以打零工維生，要扶養一家五口，因疫情影響收入減少，但相關紓困補助不知如何申請，也擔心無法審核通過，甚至萌生厭世意念；話務人員第一時間開導陳先生心情，並說明急難紓困相關條件及申請流程，新北市也有急難救助可以申請，才讓陳先生又燃起了希望。
研考會副主委紀淑娟說，疫苗預約接種的初期，話務人員接到高齡78歲長者來電表示獨居、子女都在外地，也不會上網，擔心錯過疫苗的預約接種，接聽的話務人員溫暖回復請長者不須擔心，也順利協助完成線上預約；此外，開放疫苗系統預約接種的時間，1999也協助約8000位的長者完成預約。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。