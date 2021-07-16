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買整箱洗潔精見「詭異姓名章」！行家抖用途：別大驚小怪

▲一名女網友購買整箱洗潔精後，發現上面被箱子上被蓋了私人姓名章。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說臉書）
▲一名女網友購買整箱洗潔精後，發現上面被箱子上被蓋了私人姓名章。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說臉書）

編輯中心/綜合報導

2021-07-16 12:24:58

美式大賣場「好市多」深受國人喜愛，因其價格優惠及品質優良，讓不少顧客都願意一再前往消費。不過，就有一名女網友指出，自己到好市多買了一大箱洗潔精回來，卻在箱子上發現被蓋了私人姓名章，因而好奇詢問「請問這箱子上面蓋私人名字印章是正常的嗎？好奇怪耶」。對此，就有內行人解答真正用途。

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原PO於臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》上貼出一張照片，只見畫面中有一大箱洗潔精，但右下方可見被蓋了私人姓名印章，讓她不解詢問「請問這箱子上面蓋私人名字印章是正常的嗎？好奇怪耶！」

▲女網友發現箱子上被蓋上私人姓名章。（圖／翻攝Costco好市多
▲女網友發現箱子上被蓋上私人姓名章。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說臉書）
問題一曝光，隨即有不少人猜測應是品檢人員印章，「應該是檢驗人員吧？往這方向想囉」、「品管章吧.....很常在紙盒包裝的內側看見」、「不就是品檢人員，確認後蓋章以示負責」、「我兩週前帶二盒，也都有蓋，都不同人；但章的形式是一樣的。蓋的地方也都一樣」、「那是品管人員好嗎！聰明點」。

但也有人抱持不同看法，直言「檢驗合格在商品上蓋私章很少見吧⋯」、「如果是QC章應該會是有附上員編及品管部門的字樣」、「見過的品管章除了名字，通常都還有『QC』、『品檢員』等字眼，只掛名字真的會讓人摸不著頭緒⋯⋯」、「這種職場用印章只有姓名沒有附職位（品管或QC），如果原po只是一般家管，哪會知道是品管的章？」、「哪個品管章會蓋在外盒的？明顯不是吧」。

然而，就有該間廠商的前員工解答真相，「這是裝箱人員的章，每個包裝的員工都有一顆，蓋這個章證明這箱商品是他裝的，如果後續有問題就會知道是誰裝的貨，會比較好處理，前員工」、「這不是品檢人員的章，這只是包裝人員的章，很普通沒什麼意思的章，算是一個記號而已，品檢歸品檢，包裝歸包裝，不一樣的職位」、「有什麼好大驚小怪的，就只是裝箱人員的章而已 ，我也是前員工」、「我也曾經在好多個外箱上面蓋過我的印章～這真的沒什麼好大驚小怪的…」。（編輯：陳雅雲）

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