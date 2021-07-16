婆婆遞「這罐」喊：拿去洗衣！眾湊近看全急壞：心結很大
洗衣服時最常用的清潔產品就是洗衣精和洗衣粉，近年來還有洗衣球等新發明的出現，讓民眾使用時變得方便，選擇也更加多樣。不過，就有一名人妻指出，婆婆突然向她遞出一罐陳年洗劑，向她表示「拿去洗衣服！」但她湊近一看立馬崩潰直呼「洗了衣服究竟會如何呢？」
編輯中心/綜合報導
2021-07-16 13:40:32｜2021-07-16 14:33:54
原PO於臉書社團《爆廢公社》上發文，表示「嗯⋯⋯婆婆剛剛拿給我說可以拿去洗衣服」，只見她收到的物品包裝早已發霉、發黑，內容物更是變質而呈咖啡色。不僅如此，她仔細一瞧保存期限，發現產品於2009年就已到期，讓她傻眼直呼「洗了衣服究竟會如何呢？以下開放各位幫我OS」。
貼文一曝光，不少人也紛紛嚇傻留言，「這包裝已經是古董了ㄟ。給婆婆放在房間當衣物芳香劑如何」、「2009…婆婆一定很捨不得用」、「我剛以為是紅茶……」、「不要用了吧⋯⋯」、「好可怕應該臭爆」、「房子肯定住幾十年了，沒搬家就會堆很多寶物」、「看樣子心結很大」、「你婆婆根本塞垃圾給妳」、「古早味的包裝欸」、「重點這個應該是柔軟精」。
不過，仍有好心人分享解決辦法，「衣物會有懐古風，建議偷偷拿去洗馬桶，衣物是貼身物不建議使用」、「好歹洗馬桶吧⋯⋯」、「拿去洗地板、洗廁所，也不要拿去洗衣服」、「2009年！用來刷地板應該可以哦！」、「越洗越髒，拿去洗浴室馬桶陽台比較適合」、「不要浪費了，可以拿去洗廁所馬桶啊！就是不要拿去洗衣服，這樣母湯啦」、「拿去刷馬桶會比較好一點」。（編輯：陳雅雲）