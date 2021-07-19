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房市／疫情生活變革　這些線上講座很夯

▲成立逾10年的信義學堂首度舉辦線上講座，引起熱烈迴響。（圖／NOWnews資料照片）
▲成立逾10年的信義學堂首度舉辦線上講座，引起熱烈迴響。（圖／NOWnews資料照片）

財經中心/綜合報導

2021-07-19 18:00:00

新冠肺炎在國內爆發以來，成立逾10年擁高知名度的實體講座「信義學堂」，首度改辦線上講座，議題多元，包含樂活療癒、環境關懷、親子教養和文化素養等，日前試行兩場獲得熱烈迴響，尤其在疫情期間，民眾身心備受考驗，生活療癒等議題很受歡迎，接下規劃內容更有新創舉，希望帶著大家一起線上旅遊、實境導覽衛武營等。

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信義學堂是由信義房屋所創設，希望藉由六大議題「企業倫理、人文生活、環境關懷、社區關懷、居住空間和幸福家庭」，每周以不同系列主題講座，運用說故事、分享居家設計等專業知識或倫理價值等，能與聽眾產生共鳴，除達到共創、共學、共好的精神，將生活溫度傳遞出去，帶給大家幸福感。

今年邁入第11年的信義學堂，舉辦超過800場次的講座，累計逾13萬人參與，參與者皆有不同的成長與獲得。信義學堂主辦人蕭雅雯表示，一位參與多年的李小姐曾反映，感謝居住空間系列講座，邀請許多設計師演講，讓她從看不懂設計圖，到因為累積這些專業知識，能與設計師深度溝通，以致住家裝潢可達到理想狀態。

為防疫考量，信義學堂實施線上轉型，固定於每周二舉行，具體時間內容均會定期公布於信義學堂臉書粉絲團，日前已試行兩場講座，參與聽眾年齡層分佈31-40歲多，報名者上線率超過6成，分析參與度高的原因，蕭雅雯認為，議題吸引人是關鍵，第二場談的是植物飲食療癒，在疫情期間重新檢視生活，改變生活習慣，包含飲食，尤其全球環境永續發展已是現代顯學。

蕭雅雯希望即便線上講座，缺乏面對面溝通，仍努力做到極致，未來將與高雄衛武營進行藝術文化交流合作，帶大家線上導覽衛武營，也會讓藝術家透過談論旅遊等親民內容，共同增加素養。

除此，國內三級警戒，遠距教學使家庭或親子關係面臨挑戰，不過孩子轉型數位學習儼然成為新趨勢，信義學堂將以「線上教學的探索、趣事、反思與突破」，邀請曾獲北市super教師獎的敦化國中表演藝術教師江之潔，以及知名教養專家蔡依橙等人，藉由對談方式，激盪更多火花，能讓聽眾們愉快參與外，並進而提升家庭或親子關係。

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