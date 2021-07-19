房市／疫情生活變革　這些線上講座很夯

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今年邁入第11年的信義學堂，舉辦超過800場次的講座，累計逾13萬人參與，參與者皆有不同的成長與獲得。信義學堂主辦人蕭雅雯表示，一位參與多年的李小姐曾反映，感謝居住空間系列講座，邀請許多設計師演講，讓她從看不懂設計圖，到因為累積這些專業知識，能與設計師深度溝通，以致住家裝潢可達到理想狀態。
為防疫考量，信義學堂實施線上轉型，固定於每周二舉行，具體時間內容均會定期公布於信義學堂臉書粉絲團，日前已試行兩場講座，參與聽眾年齡層分佈31-40歲多，報名者上線率超過6成，分析參與度高的原因，蕭雅雯認為，議題吸引人是關鍵，第二場談的是植物飲食療癒，在疫情期間重新檢視生活，改變生活習慣，包含飲食，尤其全球環境永續發展已是現代顯學。
蕭雅雯希望即便線上講座，缺乏面對面溝通，仍努力做到極致，未來將與高雄衛武營進行藝術文化交流合作，帶大家線上導覽衛武營，也會讓藝術家透過談論旅遊等親民內容，共同增加素養。
除此，國內三級警戒，遠距教學使家庭或親子關係面臨挑戰，不過孩子轉型數位學習儼然成為新趨勢，信義學堂將以「線上教學的探索、趣事、反思與突破」，邀請曾獲北市super教師獎的敦化國中表演藝術教師江之潔，以及知名教養專家蔡依橙等人，藉由對談方式，激盪更多火花，能讓聽眾們愉快參與外，並進而提升家庭或親子關係。