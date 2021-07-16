還記得它嗎？微軟曬「迴紋針小幫手」　16萬人集氣求回歸

微軟曾於Windows系統推出「Office 小幫手」功能，常見於Word、Excel 等軟體，基本用途是提供使用者基礎協助，但該功能逐漸被線上客服取代，2007年後便走入歷史，有趣的是小幫手們也有不同樣貌，最有名的莫過於預設的「迴紋針小幫手（Clippy）」。昨（15）微軟無預期地在推特上貼出迴紋針小幫手的照片，更稱超過2萬讚就要「復活」迴紋針小幫手，目前更吸引超過16萬網友集氣按讚。

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隨著 Windows XP 停止支援後，「小幫手」（Office Assistant）功能便完全停用，這些小幫手原先是為了協助使用者解決使用Office軟體的疑難雜症，不過一般民眾在使用時習慣將其關閉，這些小幫手除了有招牌的「迴紋針小幫手」形象外，還有愛因斯坦、拼圖、地求、巫師、小貓小狗等不同造型，解決問題時更會展現不同表情和對話，閒置時還會睡著相當逗趣。

▲「小幫手」是不少熟知Office系統的網友印象深刻的功能（圖／推特@Microsoft）

但隨著有使用者回饋表示大部分使用建議沒有幫助、佔位置後，小幫手功能便跟著Windows XP 停止支援，而昨日微軟透過推特徵求網友們意見，表示只要該篇推文超過2萬愛心，就會讓迴紋針小幫手「復活」，文章曝光後立刻引發許多懷舊網友紛紛轉推，期待記憶中的迴紋針能重新回歸。

至截稿前

該篇推文

更一度超過16萬網友集氣，對此，微軟也宣布將釋出迴紋針小幫手的新造型，更一併宣布「迴紋針小幫手」功能雖然無法重新回歸，但在官方推出的全新1888個表情符號（emoji）中，「迴紋針小幫手（Clippy）」將取代普通迴紋針重新與網友見面，屆時就連在手機上都能看見它濃眉大眼的活潑模樣。（編輯：楊智傑）