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小吃店誤認微解封可提供內用 警方查獲送裁罰

▲小吃店誤以為微解封可提供內用，遭警查獲移請衛生局裁罰。（圖／大園分局提供）
▲小吃店誤以為微解封可提供內用，遭警查獲移請衛生局裁罰。（圖／大園分局提供）

記者李春台/桃園報導

2021-07-16 20:10:07

全國防疫三級警戒雖於7月13日微解封，但桃園市的餐飲業目前仍維持一律外帶，惟少數業者誤認微解封規定，自行開放內用。大園分局於今（16）日凌晨，在觀音區建國路查獲一間小吃滷味店，違規提供內用，該店老闆與2名客人在飲酒用餐，警方當場開單舉發，函送衛生局裁罰。

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大園分局草漯派出所員警於16日凌晨2時許，巡邏行經觀音區建國路時，發現一間小吃滷味店內似乎有人聚集，員警立即入內查看，當場查獲陳姓老闆與2名客人正在飲酒、用餐，且未採取梅花座亦無隔板，明顯違反防疫規定。

陳姓老闆辯稱當時已收攤打烊，且現已微解封應可開放內用，警方則向其說明，雖然目前三級微解封，但桃園仍維持餐飲業者只能提供外帶服務。警方隨後也填寫傳染病防治法稽查紀錄表，移請衛生局裁處。

警方提醒，目前仍處於三級防疫警戒，民眾應提高警覺，遵守相關防疫措施，如有違反規定情形，將依傳染病防治法開罰，請大家勿以身試法。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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正確，混打疫苗已是國際趨勢
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