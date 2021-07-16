「大坪數1樓vs電梯公寓7樓」怎選？網一面倒：抵不過硬傷

買房是不少民眾的人生大事，儘管受到疫情衝擊，房價依舊居高不下，擁有一間屬於自己的房子也是許多人夢寐以求的願望，而對於物件的條件，每個人的需求也不盡相同，日前就有網友透露自己看上了同一個社區內一樓與七樓兩個不同條件的房屋，懊惱同時也向鄉民尋求建議，話題曝光後掀起眾人討論。

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這名網友在PTT上的WomenTalk版上指出，自己最近正在看房子，恰好看上了同一個社區一樓與七樓的物件，因為沒有太多預算修改房子，所以應該會沿用很多屋主留下物品，接著也分析了兩者的優缺點希望網友們能提供意見。

▲原PO好奇同社區的兩個物件該如何選擇。（圖／翻攝自ＰＴＴ）

原PO針對1樓物件分別列出優缺點，包含比7樓多3-4坪、只有2戶看不到鄰居隱私好、廁所跟主臥有分開、門口可停腳踏車和曬衣、有跑步機買1樓不會吵到鄰居、但有看到小強，可能有蚊蟲、收訊太差、只有客廳跟兩個房間有冷氣、採光不好等等問題；而七樓則有車位、房間採光好、超多系統櫃與高樓層等優點，卻有廚房較舊、跟鄰居門對門，要等電梯與價錢較難和原屋主溝通砍價等問題。

兩個物件的優缺點一併曝光後，許多網友也紛紛在留言區分享個人建議，其中就有許多鄉民一面倒認為「7樓」會是較好的選擇，「你列出7樓的缺點幾乎都能解決，1樓不行」、「7樓，住一樓的聽說都覺得很吵」、「七樓不用多說」、「絕對不要選1樓，1樓蟲超多、溼氣重、又陰暗」、「

」、「絕對7樓，1樓根本昆蟲生態圈」、「一樓有再多附加價值，終究抵不過身為最低樓層（甚至是平面）的硬傷」、「7樓一面倒」。（編輯：楊智傑）