職場菜鳥不能準時下班？過來人曝「慘痛教訓」：被盯到爆

在職場上除了基本工作能力以外，也有不少人認為與同事經營良好的關係，也是一門艱難的課題；更何況是剛踏入職場的「菜鳥」，要學習注意的事情又更多了，不過，就有一名女網友好奇「菜鳥」到底能不能準時下班，貼文一出，掀起熱議。





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該名女網友昨（15）日在社群平台《Dcard》上以「新人到底可不可以準時下班？」為題發文，表示她是個才剛上四天班的菜鳥業務助理，然而因為辦公室有其他沒辦法準時下班的部門在，加上他們部門也沒什麼人準時下班，只有一位同期又同職位的學姊，算蠻準時下班的。





但該名學姊至少會待到18點10分才走，讓還是新人的她有些困惑，「學姊交代的我都做好了，時間到我應該可以下班吧？（有記得跟學姊說我做好了才走的），還是我其實要等學姊下班才下班」？





▲原PO很好奇，職場菜鳥到底能不能準時下班。（示意圖，圖中人物與當事者無關／取自unsplash）

但也有網友表示，「真的要看辦公室風氣」、「剛入職東西不熟，所以會晚點走想說多做一些，後來上手了，整點我馬上打卡走人」、「老實說大家也都知道你是新人，工作量沒大到需要加班，如果硬留反而會讓人覺得工作效率低，同事都在加班，你以後加班的可能性還低嗎？ 趁能準時下班趕快走人，以後不想加都得加」、「建議準點開始收拾別提早收拾」、「在台灣爛公司不行，在歐美時間到就閃人」。





其中，還有不少過來人分享經驗並給出建議，「過來人想告訴你還是看一下大家臉色，都沒人下班就別走，陸續有人下班再下班吧，菜鳥別當第一，我當初就是這樣傻，被中年更年期女主管盯到爆」、「主要是要觀察你的同事是不是愛說閒話的人，不會的話就沒差，畢竟工作有做完比較重要」、「如果就現實面而言， 產能與良率最重要。 如果就暗黑學而言， 人際手段與話術應對更重要」、「最好是不要當第一，因為妳還不了解這裡生態，很容易被人拿出來討論，日後對自己職場上的人際關係恐怕也會有阻力，妳可以觀察一個月看看，如果發現真的沒有問題，按照自己設定的時間下班也不遲」。（編輯：郭佩蓉）



