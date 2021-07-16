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店家扛「這顆」出來！外送員狂塞機車 網驚：要壞掉了

▲有外送員在臉書「外送員的奇聞怪事」分享，才發現店家端出1大顆西瓜出來，畫面曝光後掀起眾人熱議。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝photoAC）
▲有外送員在臉書「外送員的奇聞怪事」分享，才發現店家端出1大顆西瓜出來，畫面曝光後掀起眾人熱議。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝photoAC）

編輯中心/綜合報導

2021-07-16 23:56:10

疫情期間有愈來愈多民眾仰賴外送服務，除了美食餐點和手搖杯外送外，就連生鮮雜貨、寵物用品也應有盡有，近日就有名外送員表示接到一筆訂單，到了店家後才看見要送的不是普通餐點，竟然是顆「大西瓜」，體積甚至大到塞不下外送箱，畫面曝光後更讓網友們紛紛看傻了眼。

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這名外送員在臉書社團「外送員的奇聞怪事」表示，自己當天接到訂單後前往店家，沒想到當她一到店門口才發現這個水果行端出來的不是「現切水果盤」，而是一顆完完整整的花蓮大西瓜，由於西瓜重量太重、體積太大無法完整置入外送保溫箱內，更不好放在機車後架，最後只能放在前面的腳踏板上。

▲（圖／翻攝自臉書社團「外送員的奇聞怪事」）
▲外送員到了店家後才發現自己要送的餐是一顆「大西瓜」。（圖／翻攝自臉書社團「外送員的奇聞怪事」）
照片曝光後吸引不少網友眼球，許多人也紛紛留言表示「第一次看到這種也有外送」、「還好只有1顆，如果客人買5顆看你怎麼玩」、「西瓜震到客人手上時，也壞得差不多了」、「沒叫你去產地拔就不錯了！還嫌？」、「壓車會掉西瓜」、「這樣肯定內傷了...」、「這單滿特別的」、「千萬不可餐損喔！」。

此外也有不少同行分享奇特的取餐經歷，「上次路過西螺路邊扛了一顆大西瓜，回台中也是放後架大箱，後架沒事倒是壓車時差點雷下去」、「我送過木板，幾張紙，保麗龍碗」、「我之前晚上送過同一單有童軍繩、打火機、木炭，然後送到很偏僻的地方」、「我去過市場取過菜跟生雞！」。（編輯：楊智傑）

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