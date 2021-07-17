有著賽車心臟的毒蠍─全新Abarth F595搭載F4賽車相同動力系統

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在Abarth即將逐漸轉向電動化的轉換期，Abarth F595將極有可能是該品牌最後擁有賽車心臟的性能鋼砲，同時也向Carlo Abarth所設計的單座賽車Carlo Abarth之50周年致敬，車名的〝F〞則是向Formula Abarth 4致敬，Formula Abarth 4是目前義大利與德國F4系列所使用的現役賽車，全新Abarth F595搭載之動力系統便是Formula Abarth 4所使用的1.4 T-jet Euro 6D Final引擎。
在F595上，該具引擎可輸出165hp/5500rpm最大馬力，比F4還多了5hp，最大扭力為230Nm/3000rpm，可選擇搭配五速手排或五速序列式變速系統，0-100km/h起步加速成績分別為7.3秒與7.4秒，極速為218km/h。另外還特別強化再加速能力，在以手排五檔行駛狀態下，從80km/h加速至120km/h需時7.8秒。F595提供了掀背車與敞篷車兩種版本，都配置排氣尾管採直立排列設計的Record Monza Sovrapposto 主動式排氣系統，可藉由中控台上的開關改變排氣聲浪。
為提供更精湛操控，配置FSD可變阻尼避震系統，其中後懸吊更用上Koni減震筒，煞車系統配置前284mm、後240mm碟盤；同在具有性能最大化的「Scorpio」動態模式，將所有動能釋放，油門反應也會更為靈敏迅速。
座艙中以黑色為基調，搭配亞光黑儀錶板與中控飾板，使用皮革包覆方向盤與運動化跑車座椅；另配有Uconnect TM 7“多功能資訊系統，具DAB 數位收音機、以及Apple CarPlay、Android Auto連接功能。外觀上，於後視鏡與前後下擾流增加Rally Blue裝飾，車尾則有專屬徽飾，以示身分。車色部分除了新增的Rally Blue，另有Race White、Campovolo Grey、Track Grey、Scorpion Black、Record Grey與Tarmac Grey等色可選。