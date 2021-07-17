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曾警告7月新一波慘況！印度神童籲：做「5件事」度過疫情

▲「印度神童」阿南德呼籲大家注意「5件事」，可以幫助度過疫情。（示意圖／翻攝自Abhigya Anand臉書）
▲「印度神童」阿南德呼籲大家注意「5件事」，可以幫助度過疫情。（示意圖／翻攝自Abhigya Anand臉書）

編輯中心/綜合報導

2021-07-17 09:59:57

「印度神童」阿南德（Abhigya Anand）先前多次預言國際疫情狀況，稱英國將會有大事發生，結果英國就宣布延後解封；後來又預言英國、印度、日本以及美國會有新一波疫情，結果真的陸續出現狀況，再度引起一波討論。近日，他再呼籲大家注意「5件事」，可以幫助度過疫情。

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阿南德近日指出，7月份全球依舊要特別當心，且必須注意幾件事，首先是近期侵襲各國的印度Delta病毒，目前已有92個國家遭受波及，可能還會釀成第2波，甚至是第3波感染；再來是英國政府放寬防疫政策，未來可能還會有更多確診者出現，外加歐洲國家盃足球賽影響，也是造成傳播的主因之一。

▲「印度神童」阿南德呼籲大家注意「5件事」，可以幫助度過疫情。（示意圖／美聯社／達志影像）
▲「印度神童」阿南德呼籲大家注意「5件事」，可以幫助度過疫情。（示意圖／美聯社／達志影像）
不過，阿南德也提到，因為疫情的關係，全球有許多人身心靈受到衝擊，生活中周遭事物因疫情被迫改變，全球更多達2.64億人飽受憂鬱症之苦，而居住環境、飲食習慣、生活型態，心靈上的不滿，都成為主因之一。

阿南德呼籲大家，可以透過「5件事」來度過疫情，除了信仰上帝、每天禱告改善心靈健康之外，還可以做瑜伽、親近大自然，以及少用社群媒體等方式。（編輯：賴詠璿）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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對於這樣「開放式關係」的感情觀，您覺得？

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不認同，三觀衝擊
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2021-07-16-2021-07-19

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不正確，母湯啦～出問題誰賠？
正確，混打疫苗已是國際趨勢
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2021-07-16-2021-07-19

中央宣布BNT疫苗應由學生優先施打，你是否認同？

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2021-07-15-2021-07-18

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