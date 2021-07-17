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男炒這盤菜喊「不會有下次」！老饕反嗨炸：連煮2天了

▲網友炒了一盤皇宮菜，卻讓他崩潰直呼「應該不會有下次了！」（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝photoAC）
▲網友炒了一盤皇宮菜，卻讓他崩潰直呼「應該不會有下次了！」（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝photoAC）

編輯中心/綜合報導

2021-07-17 12:14:29｜2021-07-17 12:16:23

不少民眾都會多吃蔬菜、水果，以此維持均衡營養，保持身體健康。不過，就有一名網友指出，由於沒品嚐過皇宮菜的口感，心血來潮炒了一盤，卻讓他崩潰直呼「應該不會有下次了！」但老饕們反而嗨翻表示「我連煮2天了！」

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原PO於臉書社團《家常菜》上發文，表示從來沒吃過皇宮菜，心血來潮某天晚餐就炒了一盤，但口感讓他臉綠直喊「菜青味很重，口感略苦，還黏黏的...應該不會有下次了！」

▲網友炒了一盤皇宮菜，讓他受不了直喊「應該不會有下次了！」（圖／翻攝家常菜臉書）
▲網友炒了一盤皇宮菜，讓他受不了直喊「應該不會有下次了！」（圖／翻攝家常菜臉書）
貼文曝光後，反而引來老饕們大讚留言，「笨笨的，那菜可以顧胃，還有纖維質」、「皇宮菜是算得上是優等菜類。它對腸胃非常的好，一般用薑，蒜頭，配麻油或橄欖油非常好吃。」、「皇宮菜本來就不會很苦，是很好吃的食物」、「這超好吃的，我連煮2天了」、「我第一次炒，炒麻油跟薑，有成功餒。加油你可以的」、「從小吃到大，很喜歡的一道菜」。

不過，也有網友和原PO抱持相同看法，直言「非常非常難吃，我也不會吃第二次」、「這個菜真的不討人喜歡」、「我超不愛吃」、「我們都不太敢吃，滑滑的而且感覺有股特濃的異味（個人感覺）」、「本身沒辦法接受他黏黏的，味道也不喜歡，有些人就是不喜歡他的菜味太重」。（編輯：陳雅雲）

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