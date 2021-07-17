尪買啤酒回家！人妻秒問「要撐黑雨傘嗎」 照片曝光笑翻
現在正值盛夏時節，天氣十分炎熱，民眾除了躲在室內吹冷氣之外，不免也會喝些清涼的飲料消暑，不少人便喜歡在家喝上幾杯啤酒，小酌怡情一番。不過有位男網友透露，自己買啤酒回家後老婆問他「要不要撐黑雨傘？」讓他一頭霧水，而照片曝光後卻讓大家笑翻。
編輯中心/綜合報導
2021-07-17 15:27:50
原PO在臉書社團《爆廢公社2館》發文，分享了自己買啤酒回家的照片，直呼「只是不想讓啤酒被搖晃到，老婆怎麼跑來問我...要不要撐黑雨傘？」而從照片中可以看見，原PO為了穩妥拿好啤酒、用雙手捧在胸前的模樣，完美複製喪家出喪時捧遺照牌位的樣子，難怪老婆秒聯想到黑雨傘。
原PO最後也自嘲，「我聽到時還不懂什麼意思」，看到網友全笑翻，也不禁苦笑「大家都好懂」。爆笑的網友則紛紛留言回覆說，「哈哈哈，老婆好會」、「好險沒有橋～不然可能會說過橋喔」、「啤酒要跟好喔，要離開店家了，啤酒要轉彎了要跟好喔，啤酒要過橋了，要跟好喔，啤酒要到家了，要跟好喔」、「火來阿，快走」、「不要這麼專業好不好」。
更有網友打趣，「氣氛很莊嚴」、「捧的很端正」、「進門記得喊」、「淡淡的哀傷」、「要不要擠幾滴眼淚」、「看留言笑到肚子痛」。（編輯：倪浩軒）
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