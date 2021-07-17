一台冷氣吹30年超爽？內行曝「致命真相」：沒人可以反駁

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這是什麼品牌？業主說已經使用三十年了，從來沒有出現過問題」只見貼出的照片，與當今主流白色機體的冷氣不同，是呈現比較黃褐色的樣子，看起來確實略微古老，是一台使用30年的舊型冷氣。

▲網友分享自己裝修到一台超古老式冷氣。（圖/台灣冷凍空調技術討論）

貼文一出，網友紛紛回應「這種的都超級冷＝＝」、「古早時候裝這台冷到爆，但我家早換掉了」、「上禮拜也拆一台上吹式的，34年了比我還老」、「我上禮拜也拆一台這個，還真的是沒什麼問題，吹的時候很冷」、「以前很多木質的冷氣蓋，年代久遠啊」、「越以前的真的是越耐用，這完全不可否認」。

不過，也有網友點出致命問題「

現在為了省電不斷改良，機子變得也比較脆弱不耐用，老舊冷氣實用，但跟節能省電扯不上關係

」、「東西越做越不耐用就是這原因，廠商怎麼賺錢，一台用30年怎麼賺」、「冷氣若常期使用30年都沒問題，只能說該品牌品質不錯，但絕不省電」、「只能說耐用是耐用，但一台冷氣吹30年，到後期也不省電了，新技術是不斷更新的，廠商要賺錢啊」、「

這種冷氣的電費問題讓你想保留都不行，事實就是現在的冷氣，30年後也都是要汰換的，沒人可以反駁

」。（編輯：張嘉哲）