Volvo XC40 獲《What Car?》與《Autotrader》最佳年度休旅與最佳新車
Volvo XC40 自 2018 年發表至今，深獲全球市場肯定。日前英國權威汽車媒體《What Car?》評選 Volvo XC40 為 2021 最佳年度休旅車款，這是 XC40 繼 2018、2019 年蟬聯此殊榮後，第三次獲得此一大獎肯定。同時，北美《Autotrader》網站也評選 XC40 為 2021 年度最佳新車。
2GameSome - 有車賞
2021-07-17 16:25:00
北美《Autotrader》邀請專家團隊針對市面上 300 多款新車進行多項評測，包括產品獨特性、車艙乘適性、製造品質、科技、駕駛體驗及價值等面向，選出最佳年度新車。繼 2019 年之後，Volvo XC40 再次憑藉獨有的設計美學、功能性、創新科技與蔚為經典的品牌安全價值，獲得專家團隊一致好評拿下高分，連同全新上市的XC40 Recharge 電動車在加速與續航力表現上亦讓評審充滿期待。
而針對《What Car?》頒授的 2021 年度最佳休旅車，評審們表示:「XC40 擁有優異車室空間表現，除了乘坐空間寬敞，後行李箱的收納亦具有高度實用性，融合絕佳內裝品質與車輛安全性，是兼具實用與夢想的車款。」此外，《What Car?》車輛座椅乘坐舒適度的推薦專刊中也提到 :「XC40 相比同級競爭對手，在座椅的調整功能上，光是腰部就具有 4 向電動調整功能，可以提供消費者更舒適的乘坐感與更好的支撐性，藉以減輕長途駕駛時的不適。因此，我們認為 XC40 是家庭休旅車中最推薦的車款。」