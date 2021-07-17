老公8級傷殘！正妹扛水泥養家紅了 遭爆「開超跑」造假
網路平台的興起，造就不同風格的網紅，有靠著長相、身材的，也有以勵志的故事存在的網紅。大陸2018年出現一位「水泥妹」張方方，因為老公因工作時受傷，成了8級傷殘，她當時不離不棄，一肩扛起養家的責任，每天到工地扛2千袋水泥賺錢，其工作照曝光之後，引來不少網友盛讚，並且鼓勵她、抖內她，沒想到卻被爆料根本不是什麼窮困人家，代步車還是上千萬的瑪莎拉蒂，引爆討論。
編輯中心/綜合報導
2021-07-17 16:46:37
綜合陸媒報導，這名女子名為張方方，在2017年在大陸是新生代的網紅，她對外表示「丈夫因為曾經當電焊工傷了眼睛，變成8級傷殘，由於家中還有2個小孩要養，還要照顧老公，於是一肩扛起養家的責任」，並且時常在社群平台發出自己扛水泥、滿身泥濘的照片，如此悲慘的情況，讓她在2018年到達人氣巔峰，不少網友感動她對家庭的付出，隨之而來的就是網友大方的抖內金以及贊助。
不過，過了一陣子，有網友卻發現，明明張方方宣稱自己做工地，但手指與皮膚卻異常的白皙，甚至某次開直播時還特別換裝以及化妝，皮膚白皙，身材又纖細，完全看不出是扛水泥的工人，在一片質疑聲浪中，就有網友起底，這位張方方家境根本一點都不窮困，不僅名下有房戶，代步車還是上千萬的「瑪莎拉蒂」，爆料一出後，讓大批網友粉轉黑。
眼看身份遭曝光，張方方知曉不能再用「水泥妹」的形象過活，只好轉戰直播圈販售商品，對於網友質疑為何造假身份，張方方解釋「這是在體驗生活」，但網友卻頻頻圍剿攻擊；隨後她退出直播圈，再轉戰與老公拍片分享夫妻生活，成天上演離婚又和好的戲碼，超灑狗血的劇情，讓人看不下去，形象一落千丈。而雖然在網路上可以找到不少張方方的家世背景爆料，但許多版本都不盡相同，目前尚未有定論，但能確定的是，張方方利用觀眾的同情心，最終被識破，已經消失在網紅的世界。（編輯：張嘉哲）