Jaguar 小改款 F-Pace 預告 7/19 正式登台！臉書官方粉絲團搶先預告
Jaguar 小改款 F-Pace 即將正式在台上市，線上發表會將於 7 月 19 日（一）下午 2 點於 Jaguar Taiwan Facebook 官方粉絲團首播。7 月 16 日 Jaguar Taiwan 官方粉絲團先行釋出上市發表預告，觀看線上發表會並完成官方指定活動步驟就有機會獲得近萬元的 Jaguar 原廠精品行李箱等多項好禮，活動辦法詳見 Jaguar Taiwan Facebook 官方粉絲團。
2GameSome - 有車賞
2021-07-17 16:55:01
小改款 F-Pace 前保桿透過重新形塑的線條，展現強烈運動感，家族式水箱護罩採用 Jaguar 經典 logo 的六角格紋圖樣。全新設計的 Double J 造型 LED 日間行車燈與全新狹長式尾燈，展現獨有品牌 DNA。承襲尖端鋁合金車身結構技術與 Jaguar 頂尖性能指標 F-Type 的底盤結構，100% 釋放饒富樂趣的駕馭魅力。
小改款 F-Pace 線上發表會將在 7 月 19 日下午兩點於 Jaguar Taiwan Facebook 官方粉絲團首演亮相，透過網路首播的方式提供全台消費者最即時且完整的產品資訊。Jaguar Taiwan 官方粉絲團本日釋出上市發表預告，觀看線上發表會並完成官方指定活動步驟就有機會獲得近萬元的 Jaguar 原廠精品行李箱等多項好禮，活動辦法詳見 Jaguar Taiwan Facebook 官方粉絲團。
Jaguar 小改款 F-Pace 線上發表會相關資訊 :
線上發表會時間 : 2021年07月19日(星期一)14 : 00正式開始
觀賞平台 : Jaguar Taiwan Facebook官方粉絲團
線上發表預告影片連結 : 請點我