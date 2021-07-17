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Jaguar 小改款 F-Pace 預告 7/19 正式登台！臉書官方粉絲團搶先預告

▲ Jaguar 小改款 F-Pace 預告 7/19 正式登台！臉書官方粉絲團搶先預告
▲ Jaguar 小改款 F-Pace 預告 7/19 正式登台！臉書官方粉絲團搶先預告

2GameSome - 有車賞

2021-07-17 16:55:01

Jaguar 小改款 F-Pace 即將正式在台上市，線上發表會將於 7 月 19 日（一）下午 2 點於 Jaguar Taiwan Facebook 官方粉絲團首播。7 月 16 日 Jaguar Taiwan 官方粉絲團先行釋出上市發表預告，觀看線上發表會並完成官方指定活動步驟就有機會獲得近萬元的 Jaguar 原廠精品行李箱等多項好禮，活動辦法詳見 Jaguar Taiwan Facebook 官方粉絲團。

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小改款  F-Pace 前保桿透過重新形塑的線條，展現強烈運動感，家族式水箱護罩採用 Jaguar 經典 logo 的六角格紋圖樣。全新設計的 Double J 造型 LED 日間行車燈與全新狹長式尾燈，展現獨有品牌 DNA。承襲尖端鋁合金車身結構技術與 Jaguar 頂尖性能指標 F-Type 的底盤結構，100% 釋放饒富樂趣的駕馭魅力。

小改款 F-Pace 線上發表會將在 7 月 19 日下午兩點於 Jaguar Taiwan Facebook 官方粉絲團首演亮相，透過網路首播的方式提供全台消費者最即時且完整的產品資訊。Jaguar Taiwan 官方粉絲團本日釋出上市發表預告，觀看線上發表會並完成官方指定活動步驟就有機會獲得近萬元的 Jaguar  原廠精品行李箱等多項好禮，活動辦法詳見 Jaguar Taiwan Facebook 官方粉絲團。

Jaguar 小改款 F-Pace 線上發表會相關資訊 :

線上發表會時間 : 2021年07月19日(星期一)14 : 00正式開始

觀賞平台 Jaguar Taiwan Facebook官方粉絲團

線上發表預告影片連結 : 請點我

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不正確，母湯啦～出問題誰賠？
正確，混打疫苗已是國際趨勢
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中央宣布BNT疫苗應由學生優先施打，你是否認同？

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