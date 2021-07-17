蘋果哪時買最便宜？男半夜見「神方案」嗨炸：下單賺6千
蘋果系列的商品每一年都會推陳出新，果粉每年都會更換使用，而最新的iPhone 13再過幾個月也要發布，讓不少人非常期盼，但想用蘋果又想省錢的你，是否知道何時購買蘋果商品最為便宜呢？近日，就有網友熱議蘋果的「BTS方案」已經開跑！貼文引發討論。
編輯中心/綜合報導
2021-07-17 17:06:03
原PO在「Dcard」貼文指出「在經過無數日沒日沒夜的看著蘋果官網，就在7月16的半夜2點，教育商店終於開始變動了，BTS方案終於登場」而網友所稱的BTS（Back to School）方案，就是蘋果推出的開學季優惠活動，舉凡在方案活動期間，學生購買指定Mac或iPad系列商品，就可以免費獲得一副AirPods，也可以加購升級成 AirPods Pro，不僅如此，教育價格也比市面售價來的便宜些。
貼文一出，網友紛紛回應「終於等到了啊！Mac已買了」、「下單也收到驗證信了，超棒的」、「MacBook Air已經訂購了，大概7月30送到」、「好興奮啊，買了便宜一千的電腦又賺到一副5000多的耳機，現賺6千啦」、「是不是大家都買灰色啊，怎麼銀色這麼快就要等到7月22日」、「買平板或電腦送耳機，真的超佛，每年都在等這時機才下手，內行才知道的」。
而在Dcard版上也有不少人討論其方案，網友也分享經驗表示「去年大學畢業剛要踏入職場，直接用高中妹妹的學生證買了電腦真的有送耳機，蘋果這方案真的不錯，不過BTS方案是要一次付清不能分期付款喔，畢竟給的優惠已經很不錯，還算可以接受，by單買AirPods覺得太貴的女子」。（編輯：張嘉哲）