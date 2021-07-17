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蘋果哪時買最便宜？男半夜見「神方案」嗨炸：下單賺6千

▲蘋果商品每一年都會推陳出新，果粉每年都會更換使用。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲蘋果商品每一年都會推陳出新，果粉每年都會更換使用。（示意圖／翻攝自Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-07-17 17:06:03

蘋果系列的商品每一年都會推陳出新，果粉每年都會更換使用，而最新的iPhone 13再過幾個月也要發布，讓不少人非常期盼，但想用蘋果又想省錢的你，是否知道何時購買蘋果商品最為便宜呢？近日，就有網友熱議蘋果的「BTS方案」已經開跑！貼文引發討論。

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原PO在「Dcard」貼文指出「在經過無數日沒日沒夜的看著蘋果官網，就在7月16的半夜2點，教育商店終於開始變動了，BTS方案終於登場」而網友所稱的BTS（Back to School）方案，就是蘋果推出的開學季優惠活動，舉凡在方案活動期間，學生購買指定Mac或iPad系列商品，就可以免費獲得一副AirPods，也可以加購升級成 AirPods Pro，不僅如此，教育價格也比市面售價來的便宜些。

▲一名女網友發文，表示男友的AirPods超級髒，怎麼清理都清不乾淨，貼文一出，就有內行網友曝光真相。（示意圖／取自unsplash）
▲蘋果BTS方案超優惠，。（示意圖／取自unsplash）
貼文一出，網友紛紛回應「終於等到了啊！Mac已買了」、「下單也收到驗證信了，超棒的」、「MacBook Air已經訂購了，大概7月30送到」、「好興奮啊，買了便宜一千的電腦又賺到一副5000多的耳機，現賺6千啦」、「是不是大家都買灰色啊，怎麼銀色這麼快就要等到7月22日」、「買平板或電腦送耳機，真的超佛，每年都在等這時機才下手，內行才知道的」。

而在Dcard版上也有不少人討論其方案，網友也分享經驗表示「去年大學畢業剛要踏入職場，直接用高中妹妹的學生證買了電腦真的有送耳機，蘋果這方案真的不錯，不過BTS方案是要一次付清不能分期付款喔，畢竟給的優惠已經很不錯，還算可以接受，by單買AirPods覺得太貴的女子」。（編輯：張嘉哲）

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對於這樣「開放式關係」的感情觀，您覺得？

認同，彼此知情同意就好
不認同，三觀衝擊
26.32%73.68%
2021-07-16-2021-07-19

您覺得民眾自行混打此舉是否正確？

不正確，母湯啦～出問題誰賠？
正確，混打疫苗已是國際趨勢
38.81%61.19%
2021-07-16-2021-07-19

中央宣布BNT疫苗應由學生優先施打，你是否認同？

認同
不認同
55.74%44.26%
2021-07-15-2021-07-18

回顧近期，你喝手搖飲、含糖飲料、或吃甜食的頻率有變化嗎？

有改變
沒有改變
43%57%
2021-07-15-2021-07-18
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