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嚴謹落實防疫　高雄仍禁止戶外飲食僅戶外工作者例外

▲▲為落實嚴謹落實防疫高雄仍禁止戶外脫口罩飲食，市長陳其邁仍禁止野餐、邊走邊吃僅戶外工作者例外。(圖／高市府提供)
▲▲為落實嚴謹落實防疫高雄仍禁止戶外脫口罩飲食，市長陳其邁仍禁止野餐、邊走邊吃僅戶外工作者例外。(圖／高市府提供)

記者郭凱杰／高雄報導

2021-07-17 17:47:17

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今(17)日宣布，在外有飲食需求時，在通風處並保持社交距離可飲食。對此，高雄市長陳其邁則宣布，高雄市仍「禁止野餐、邊走邊吃」，僅維持戶外工作者在保持社交距離、背對背情況下可飲食。但若在夜市、戶外，人來人往很難避免和維持社交距離，因此能避免就避免，不可以飲食，這與原來的規定沒有太大差別。

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▲市長陳其邁宣布，高雄市「禁止野餐、邊走邊吃」，僅維持戶外工作者在保持社交距離、背對背情況下可飲食。(圖／高市府提供)
▲市長陳其邁宣布，高雄市「禁止野餐、邊走邊吃」，僅維持戶外工作者在保持社交距離、背對背情況下可飲食。(圖／高市府提供)
同時，針對運動健身業者提供公費快篩，陳其邁認為，先將準備做好，會免費提供快篩。他也指出，就特定工作場域密閉空間、工作人員及防疫計畫規定，因此希望可以落實，高雄市政府免費提供快篩服務，希望為市民朋友把關，只要各項觀察指標達標就開放。

國內今天新增8例本土確診，指揮中心指揮官陳時中鬆口，如期降級可能性高。如需在外飲食者，可在通風處並保持社交距離，就可飲食。對此陳其邁做出回應。

陳其邁表示，戴口罩保持社交距離是最基本的功夫，中央公布的與高雄市的原則不會差太多，其中在同車用餐的部分，是家人就沒有任何問題，車子是家庭空間的延伸，車上是同住家人的話，脫口罩飲食的問題不大。

陳其邁也重申，外出用餐在執行防疫工作上比較有爭議，野餐、邊走邊吃不行，若是戶外工作者，在通風處保持社交距離用餐，本來就可以，如工地、外送員等因工作需求，在空曠背對背保持2公尺社交距離，就可以用餐。

針對外傳高雄市為健身業者提供免費快篩。陳其邁則指出，有些業者已安排自費快篩，他認為，不論是自費或是公費，都是根據防疫計畫執行開放，現階段都還在管理階段，防疫計畫都能夠落實就開放，已經跟業者談過取得共識。

陳其邁強調，將準備做好，幾項觀察指標達標後，不只室內（運動）業者，包括托兒所、幼教也會在嚴謹落實防疫下，根據疫情整體狀況開放，相關防疫措施都會在專家會議裡面擬定好的計畫落實執行，希望提供好的運動、學習環境。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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