出門1小時會關冷氣嗎？過來人「2招」更省電：可撐2小時

台灣夏季氣候悶熱，待在家整天開冷氣又怕電費飆高，究竟該怎麼在維持涼爽和電費之間達到平衡也是眾人熱議的話題，日前就有不少民眾討論到如果室內冷氣已經開了一陣子，但必須得出門1小時的話，是否會把家中冷氣關起來？話題曝光後掀起不少網友討論。

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這名原PO在PTT的

WomenTalk版

上以此為題發文表示，根據她的觀察目前大致上都分成兩派作法，其中一派會選擇直接將冷氣電源切斷，直接關掉冷氣的原因就與出門會順手關燈一樣，不僅能達到環保節能功效，也不怕浪費電；另一派持相反意見，認為重開機反而浪費電，更可能因為開開關關加速維修頻率。

▲冷氣出門1小時該關起來嗎？有兩派網友分享不同看法。（圖／記者張嘉哲攝）

討論串掀起兩派人馬熱烈回應，其中就有過來人分享耗電關鍵，並提供個人的省電做法「不會，變頻式的開開關關更耗電」、「最耗電是降溫過程，不關才省電」、「三小時內會再開都是不要關，冷氣業者說的」、「之前查過，離開一小時以內可以改開送風功能」、「不會，但會升個兩度再出門」、「有疑慮的其實裝個電力監測就好，也不貴」。

不過也有網友考慮到種種原因，認為要是出門無法保證真的會在短時間內返家，自己還是會隨手將冷氣關閉「要出門一小時我也會關，除非只是在家裡附近處理事情」、「會關，因為預計一小時，每次都不只一小時」、「要關，回來不用馬上開，應該還有涼度吹風扇可以撐2小時，等於妳讓冷氣休息3小時」。（編輯：楊智傑）