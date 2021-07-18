外送箱沒關「裡面空的」！5千人秒懂笑翻：餐點正在路上

隨著時代不斷改變、現代人生活習慣變遷，加上科技日新月異，近年來「線上訂餐美食外送平台」越來越多，許多人想大飽口福，只要滑滑手機、利用 APP 下單，美食就能外送到家。而近日有網友就在臉書社團分享，自己在路上遇見一名外送員「外送箱沒關，裡面是空的」，他並將畫面拍下PO網，讓5千多名網友看後秒懂，紛紛笑說「您的餐點在路上沒錯，但它永遠不會到您手上。」

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原PO在臉書社團「路上觀察學院」貼出一張照片，只見一名熊貓外送員正在等紅燈，不過，仔細一看，他機車後方的外送箱疑似是忘了關，裡頭一樣食物也沒有，這讓原PO不禁猜測，餐點會不會是在駕駛過程中掉了，更一語雙關地直呼「您的餐點正在路上」。

▲有網友貼出照片並表示，一名外送員疑似外送箱忘了關，裡面完全沒任何餐點，讓5千多名網友看後全笑翻，直呼「您的餐點在路上沒錯，但它永遠不會到您手上。」（圖／翻攝自臉書社團「路上觀察學院」）

畫面曝光，多達5千多名網友全笑噴，紛紛回應「您的餐點已灑在路上」、「真在路上...」「您的餐點在路上沒錯，但它永遠不會到您手上。」「的確在路上，請自取」、「雖然不知道內容物，但肯定是一道連外送員都會仔細回憶的『在地美食』」、「餐點已經在路上囉！」「您的餐點已跳車」。

不過，也有人直指「有時候在想會不會只是要讓裡面味道散一散而已，才不會五味雜陳」、「只是打開透氣啦！」「打開來透氣或是曬乾吧」；此外，還有一名外送員表示，「本人外送員，真的把客人的餐點因為這點給遺忘在路上，還是到了請客人下來才發現，有夠尷尬...」（編輯：許苡晴）