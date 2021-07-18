包裹丟門外怕被偷！他巧用「魔術桌」秒解 百萬人全跪了
不少人在網路上訂購商品後，會讓快遞將包裹直接放在門口，不過也可能讓小偷有機可趁。對此，國外就有網友分享一招神奇防盜法，沒想到竟是用「魔術」創造一個場景，利用障眼法成功騙過小偷，影片曝光後，也引起網友熱烈討論。
編輯中心/綜合報導
2021-07-18 11:26:32
根據英國《鏡報》報導，國外有名網友「@impossiblescience」在《TikTok》分享一招防盜法，透過魔術與科學的結合，就能阻止包裹被有心人士偷走。他也強調，自從發明這個防盜方法後，完全沒有不見過任何一個包裹。
從畫面中可見，原PO打開門口桌子的桌板，接著將包裹放入裡面，下一秒包裹竟憑空消失。他解釋，桌子底下的內部空間其實是一個三角柱箱子，因為整個桌面由對角線劃分兩半，所以一半是有深度的箱子，一半是空在外面的桌腳及支柱。
接著只要在對角線的切面放置一面大鏡子，反射出被鏡子照到的桌腳，就能隱藏了箱子的存在，遠看也會以為是張普通桌子。原PO也補充，自己會在桌面上寫著「請將包裹放進這裡」，因此當快遞送達後，都會打開桌板，並將包裹放入。
影片一出，也吸引660萬人觀看，紛紛留言回應，「真的是太神奇了！原來還有這種方法」、「魔術還可以這樣用呀」、「現在小偷都知道這件事了哈哈哈」、「好，現在這已經不是秘密了」、「他們不會去看桌上的字嗎」、「這樣小偷不就知道了」、「說出來就沒任何功用了」、「這方法也太讚了吧」。（編輯：許智超）