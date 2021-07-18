COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

生活用品全買2份！她翻「發票」抓渣男鐵證　真相崩潰了

▲有網友在男友房間發現一疊發票，卻看到生活用品都是買兩份，真相讓她超崩潰。（圖／NOWnews資料照）
▲有網友在男友房間發現一疊發票，卻看到生活用品都是買兩份，真相讓她超崩潰。（圖／NOWnews資料照）

編輯中心/綜合報導

2021-07-18 12:46:11

情侶交往總是會面臨到分手的課題，而有些人在分手之後無法好聚好散的原因，通常是因另外一半劈腿而分開。近日，就有網友分享，她替男友整理房間時，意外發現一疊發票，奇怪的是所有生活物品都買兩份，沒想到真相卻讓她崩潰了，貼文也引起網友熱議。

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO在《Dcard》表示，自己跟男友交往快兩年，在朋友眼中是對可以愛情長跑的情侶，而男友一直都對她很好，除了過節或紀念日會買禮物外，生活用品也都會幫忙準備，甚至還記得她喜歡哪款衛生棉等，讓她覺得自己很幸福，想不到這一切，卻因為朋友的一句話而變得不一樣。

原PO指出，某天和朋友聊天時，意外得知男友向朋友買了六盒面膜，卻只給她兩盒而已。後來在幫男友整理房間，發現一疊奇怪的發票，因為上頭的生活用品都是買兩份，包括護手霜、護唇膏、衛生棉、枕頭等等私密物品，「我一張一張翻這些發票，第一次知道什麼是腦袋空白，眼淚像關不起來的水龍頭不斷哭」。

▲原PO發覺，男友連衛生棉都買2份，讓她相當傻眼。（示意圖／取自pixabay）
▲原PO發覺，男友連衛生棉都買2份，讓她相當傻眼。（示意圖／取自pixabay）
等到男友回來後，原PO拿出發票問「為什麼都買兩份？」想不到對方竟然沉默了，接著緩緩的說「對，我劈腿，抱歉，我也不知道是怎麼了，真的很抱歉，但我比較愛妳，我會跟她說清楚」，這讓她徹底崩潰，也忍不住說「你明明知道我前男友也劈腿，你怎麼可以這樣？」

事後，男友雖然和小三分手了，並不斷挽留原PO，但曾經被背叛過的她還是堅持分手，「你口口聲聲說愛我，日常的體貼，以及百般的疼愛原來都不是我一人獨享，在最後一刻，至少坦蕩的承認劈腿，不讓我在這段關係繼續當個傻子」。

許多網友看完也相當傻眼，「厲害的是他可以同時間愛2個人，還買2份，真是個最厲害的渣男」、「也太… 都買兩份第一次看到」、「太渣真的是防疫期間時間管理師」、「怎麼渣男有錢有閒又會時間管理？」、「我還以為他只是遇到特價喜歡囤貨」、「看完目瞪口呆…為什麼嗚嗚」、「好扯…劈腿的方法是日益更新嗎」、「加油，你值得更好的」。（編輯：許智超）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

「清林散昶」，您覺得罷免林昶佐會成功嗎？

會成功
不會成功
79.31%20.69%
2021-07-18-2021-07-21

首見本土確診個位數，7月26日有機會降級，你有信心嗎?

有信心
沒有信心
62.96%37.04%
2021-07-17-2021-07-20

北市疫調慢半拍，確診者足跡隔了兩天才公佈，對此，你覺得市府公布足跡是否要更迅速？

63.64%36.36%
2021-07-18-2021-07-20

中央宣布BNT疫苗應由學生優先施打，你是否認同？

認同
不認同
56.36%43.64%
2021-07-15-2021-07-18

對於這樣「開放式關係」的感情觀，您覺得？

認同，彼此知情同意就好
不認同，三觀衝擊
24.41%75.59%
2021-07-16-2021-07-18

您覺得民眾自行混打此舉是否正確？

不正確，母湯啦～出問題誰賠？
正確，混打疫苗已是國際趨勢
37.88%62.12%
2021-07-16-2021-07-18
疫情過後，你最想做什麼？

疫情過後，你最想做什麼？

繼續作答
疫情期間特別手滑，以下有哪些商品你也跟著大爆買一波了呢？

疫情期間特別手滑，以下有哪些商品你也跟著大爆買一波了呢？

繼續作答
即時
推薦閱讀