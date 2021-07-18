日本人行道超寬！他臉綠「台灣為何不學」　致命關鍵曝光

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▲網友討論台灣人行道是否能學日本一樣拓寬一點，引發熱議。（圖／北市交通局提供）

汽機車太多，做不到

機車太多，你蓋再寬，只會被拿來停機車＝＝

台灣地小，汽機車又多，壓縮汽機車道不可能，都市房子又蓋超滿，只剩鄉下地方有這可能性