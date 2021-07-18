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日本人行道超寬！他臉綠「台灣為何不學」　致命關鍵曝光

▲道路經常可以看到人行道的設計，但近日網友討論「為何台灣不能學習日本有寬廣的人行道」。（示意圖／NOWnews資料照）
▲道路經常可以看到人行道的設計，但近日網友討論「為何台灣不能學習日本有寬廣的人行道」。（示意圖／NOWnews資料照）

編輯中心/綜合報導

2021-07-18 14:15:15

在台灣生活多年的你，是否有發現，常常我們走在市區的人行道上頭，人行道都特別的狹窄，有時候騎樓下堆滿雜物，只夠一個人的空間可以行走，要不就是緊鄰大馬路旁，人車來往也要特別注意。近日，就有網友討論「為什麼台灣人行道不能像日本那樣寬廣？」貼文引發熱議。

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原PO在PTT貼文指出「以前到日本旅行，走在寬廣又安全的人行道，才發現原來走路也是可以很舒服的一件事情，那為什麼台灣的人行道不要學日本一樣蓋寬一點，這樣大家不是很開心嗎？又能比較確保行人的安全，有沒有八卦？」

▲台北市將於7月17日起加強單車違規騎成人行道、騎樓取締，單車族須依標誌指示騎乘單車專用道（左側），若騎乘人行道（右側）將開罰300至600元。（圖／北市交通局提供）
▲網友討論台灣人行道是否能學日本一樣拓寬一點，引發熱議。（圖／北市交通局提供）
貼文一出，網友紛紛回應「汽機車太多，做不到」、「你拓寬人行道，汽機車就塞住啊」、「車道變小，一下就癱瘓交通」、「日本汽機車少很多啊，台灣光機車就多少了，哪有路讓你拓寬人行道」、「大眾運輸那麼多，汽機車也多，人行道小事情而已」、「車輛沒有總量管制 ，一人多台車當然塞爆」、「騎樓明明是給人走的，台灣人一堆都拿來停車放雜物，真的傻眼」。

另外，也有不少網友指出「機車太多，你蓋再寬，只會被拿來停機車＝＝」、「真的不容易改，台灣人每戶至少都有汽車機車，壓縮汽機車道不說，蓋好了也會被拿來停車」、「拓寬是讓機車更有位置停而已」、「台灣地小，汽機車又多，壓縮汽機車道不可能，都市房子又蓋超滿，只剩鄉下地方有這可能性」、「市區基本上沒機會，有寬廣的人行道都是偏遠鄉下，或者沒那麼熱鬧的大馬路」。（編輯：張嘉哲）

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