小氣主管突請飲料！他喝完見「膠帶痕跡」　真相曝秒崩潰

職場上與同事、主管一起團購零食或手搖杯是許多上班族在工作場合增進人際關係的方式，不過日前有網友就提到，自己有位主管個性十分小氣，經常拿即期品分給同事吃，近日自己就被請了一杯罐裝飲料，當下相當口渴的他檢查保存期限後便不疑有他的一口喝下，沒想到喝完才發現味道怪怪的，仔細查看包裝更氣得他直言對方「非常缺德」。

我是廣告 請繼續往下閱讀

這名網友還原整起事件經過，他提到自己這名主管平常就以個性過於小氣聞名，自從發現對方曾拿過要到期的零食給他後，從此便相當注意對方的「好意」。某天主管又主動遞上一罐運動飲料請他喝，在他檢查完保存期限寫著2022年後便安心的一飲而盡。

不過當原PO喝下整罐飲料後，不但發現味道喝起來與平常的飲料口感不太相同，更察覺外頭包裝有些膠帶沾黏過的殘膠痕跡，仔細一看才發覺這可是某雜牌的運動飲料，再觀察其他主管提供的飲料後也發現有著類似的膠帶痕跡，「直覺就是罐頭塔飲料，我驚覺後非常生氣！」。

▲罐頭塔是告別式上常見的禮品，這名網友抱怨對方拿罐頭塔的飲料請他喝的行為讓他感到相當不適。（圖／翻攝自爆怨公社）

這就讓原PO相當無奈，但因為對方在職場上的位階，就算他認為這個行為「非常缺德」卻也不敢與對方產生衝突，事實上罐頭塔的飲料和食品都與市面上的商品相同，只是因為傳統民俗和宗教因素而讓某些民眾心裡有些「忌諱」，完整經歷曝光後掀起不少網友討論，許多網友也替原PO打抱不平「那是保佑的，沒事」、「下次主管請我喝或是吃什麽我會想一下」、「不要喝到曬太陽曬太久的就好」、「如果您在意，也知道這位主管很摳那本來就不要吃喝他請的東西，畢竟也沒有任何一個規定說當上司的就一定要請下屬」。（編輯：楊智傑）