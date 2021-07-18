外送披薩「少一角」怕被偷吃！員工怒揭真相：別再懷疑了

為了防止外送過程遇到餐點傾斜潑灑出來或遭到偷吃，許多餐廳會將食物包裝貼上封口貼紙，不過昨（17）日就有名女網友訂了外送披薩想在家大吃一頓，沒想到一打開卻發現披薩竟然缺了一角，這就讓她擔心的連忙打電話向店員詢問，而完整對話過程曝光後也引起許多網友討論。

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這名原PO在社群論壇《Dcard》以「披薩少一塊」為題發文，提到自己第一次用外送平台點了大披薩，送達後打開一看卻發現期待的餐點「缺了一角」，擔心疫情期間還遭到偷吃的她連忙打電話詢問店家，對方先是詢問披薩的片數，原PO算了算這才發現盒內是完整的10片，應該不是「被偷吃」，店員接著解釋「那是餅皮的特性啦！你看披薩中間是不是都沒有尖尖的，因為它比較軟，所以才會這樣」。

▲原PO打開外送的披薩後發現盒內看起來像少了一塊。（圖／翻攝自社群論壇《Dcard》）

這個經歷也讓原PO尷尬表示「第一次看到不是完美圓圓的披薩，乍看之下真的很像少一塊啊」，而照片曝光後掀起不少網友討論，其中就有員工出面解釋為何外送披薩會發生「少一塊」的原因，「我之前有在披薩店打工，依我來看應該是切大小片，有一片特別大」、「可以數一下是不是6、8、12塊，店家為了求快求方便，不會切不對切的方式，另外確認每塊大小都差不多，或是找找看對應塊是不是差不多大小，如果以上都沒錯，基本上可以撇除被偷吃的情形」、「小弟本人也在披薩店工作，從餅皮切起來的大小、邊邊的痕跡看起來應該沒問題，只是可能員工太菜或沒用心，在把披薩放進盒子前就讓披薩先分離了，然後放進去後又沒把披薩合起來而已。因為舊金山餅皮在標準的情況下，烤出來整張披薩不會很大，如果真的少一片的話，那妳剩餘的披薩不會太大片反而會很小」

此外，討論串的留言中也有員工無奈坦言自己身為披薩店員工已經吃到不想吃了，不可能會有偷吃的情況，希望消費者別再懷疑了「店員在店裡愛怎麼吃就怎麼吃，所以被偷吃的機率幾乎為0，這單純就是店員在切的時候沒放好而已，原po也不用太擔心」、「員工溫馨小提醒，大家真的不要再懷疑自己的pizza被偷吃了，店員都吃免費的吃到不想吃了，根本不屑偷吃你的pizza，還有網路上謠傳那些可以偷吃pizza 的切法，我們真的也懶得給你搞那樣，畢竟只會增加我們的麻煩而已！」。（編輯：楊智傑）