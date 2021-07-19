威力彩狂飆7億！他揭「4星座」超高中獎運：2撇步神助攻

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Top4巨蠍座：
7月19日太陽，水星都落入巨蟹座的本命宮位，顯示巨蟹座財水充沛，財富能量旺到爆表，建議下注前冥想粉色玫瑰花或水蜜桃，再到投注下注，說不定會有好事發生。
Top3金牛座：
穀神星與天王星加速進入金牛座的本命宮，顯示金牛座在財運方面能一飛沖天，建議下注前將鑰匙放在口袋裡再放千元大抄，就能開啟財庫，讓財富不斷噴發。
Top2牡羊座：
火星加速移入牡羊座的偏財投資宮位，加上7月19日家人宮位非常完美，顯示牡羊座在7月19日可以尋找家人來幫你下注或選號，若家人在異鄉，可以與他們通完電話再下注，才能達到藉由家人的財運來引進自身財氣。
Top1雙魚座：
雙魚座太陽與水星加速移入雙魚座的偏財機運五宮，太陽能量能照耀偏財宮，兩星互相照耀雙魚的財寶庫，小孟老師建議下注前打開手機觀看火紅色的火焰，或吃紅色的食物再去下注，藉由火星的紅色能量吸收大量財火入庫，將能帶旺你的財氣。
小孟老師也公開7月19日的好運生肖，有「雞、馬、鼠、蛇」。此外，還可依循「2撇步」：開運財神方位則為「正北」，建議尋找住家或辦公室北方的投注站來下注；好運時辰為早上7點至11點，以及下午3點至晚間7點。（編輯：賴詠璿）