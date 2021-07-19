威力彩狂飆7億！他揭「4星座」超高中獎運：2撇步神助攻

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▲命理專家「小孟老師」透露，有「4星座」近期偏財運旺，買彩券中獎率高。（示意圖／NOWnews資料照）

× ▲命理專家「小孟老師」透露，有「4星座」近期偏財運旺，買彩券中獎率高。（示意圖／NOWnews資料照）

Top4巨蠍座：

Top3金牛座：

Top2牡羊座：

Top1雙魚座：

開運財神方位則為「正北」，建議尋找住家或辦公室北方的投注站來下注；好運時辰為早上7點至11點，以及下午3點至晚間7點。