COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

威力彩狂飆7億！他揭「4星座」超高中獎運：2撇步神助攻

▲命理專家「小孟老師」透露，有「4星座」近期偏財運旺，買彩券中獎率高。（圖／NOWnews資料照）
▲命理專家「小孟老師」透露，有「4星座」近期偏財運旺，買彩券中獎率高。（圖／NOWnews資料照）

編輯中心/綜合報導

2021-07-19 08:02:02

威力彩頭獎上期6.4億未開出，已連31槓，台灣彩券表示，獎金累計至本期，今（19）日將開出，頭獎獎金上看7億元，吸引不少彩迷下注。對此，命理專家「小孟老師」昨在臉書分享，有「4星座」近期偏財運高，並透露開運財神方位，直言「中獎運超高」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲命理專家「小孟老師」透露，有「4星座」近期偏財運旺，買彩券中獎率高。（示意圖／NOWnews資料照）
▲命理專家「小孟老師」透露，有「4星座」近期偏財運旺，買彩券中獎率高。（示意圖／NOWnews資料照）
Top4巨蠍座：

7月19日太陽，水星都落入巨蟹座的本命宮位，顯示巨蟹座財水充沛，財富能量旺到爆表，建議下注前冥想粉色玫瑰花或水蜜桃，再到投注下注，說不定會有好事發生。

Top3金牛座：

穀神星與天王星加速進入金牛座的本命宮，顯示金牛座在財運方面能一飛沖天，建議下注前將鑰匙放在口袋裡再放千元大抄，就能開啟財庫，讓財富不斷噴發。

Top2牡羊座：

火星加速移入牡羊座的偏財投資宮位，加上7月19日家人宮位非常完美，顯示牡羊座在7月19日可以尋找家人來幫你下注或選號，若家人在異鄉，可以與他們通完電話再下注，才能達到藉由家人的財運來引進自身財氣。

Top1雙魚座：

雙魚座太陽與水星加速移入雙魚座的偏財機運五宮，太陽能量能照耀偏財宮，兩星互相照耀雙魚的財寶庫，小孟老師建議下注前打開手機觀看火紅色的火焰，或吃紅色的食物再去下注，藉由火星的紅色能量吸收大量財火入庫，將能帶旺你的財氣。

小孟老師也公開7月19日的好運生肖，有「雞、馬、鼠、蛇」。此外，還可依循「2撇步」：開運財神方位則為「正北」，建議尋找住家或辦公室北方的投注站來下注；好運時辰為早上7點至11點，以及下午3點至晚間7點。（編輯：賴詠璿）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

「清林散昶」，您覺得罷免林昶佐會成功嗎？

會成功
不會成功
76.87%23.13%
2021-07-18-2021-07-21

首見本土確診個位數，7月26日有機會降級，你有信心嗎?

有信心
沒有信心
56.21%43.79%
2021-07-17-2021-07-20

北市疫調慢半拍，確診者足跡隔了兩天才公佈，對此，你覺得市府公布足跡是否要更迅速？

82.35%17.65%
2021-07-18-2021-07-20

中央宣布BNT疫苗應由學生優先施打，你是否認同？

認同
不認同
56.51%43.49%
2021-07-15-2021-07-18

對於這樣「開放式關係」的感情觀，您覺得？

認同，彼此知情同意就好
不認同，三觀衝擊
25.97%74.03%
2021-07-16-2021-07-18

您覺得民眾自行混打此舉是否正確？

不正確，母湯啦～出問題誰賠？
正確，混打疫苗已是國際趨勢
36.51%63.49%
2021-07-16-2021-07-18
疫情期間特別手滑，以下有哪些商品你也跟著大爆買一波了呢？

疫情期間特別手滑，以下有哪些商品你也跟著大爆買一波了呢？

繼續作答
疫情過後，你最想做什麼？

疫情過後，你最想做什麼？

繼續作答
即時
推薦閱讀