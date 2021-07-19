為何一堆人不願給外送員小費？眾抖出「致命原因」：正常
外送平台近年崛起，不少懶人都會在家用APP點餐，美味餐點就會送上門，尤其現在防疫期間，更是有不少人為了減少接觸，大量使用外送平台點餐覓食，但你是否曾經給過外送員小費呢？近日，就有網友討論「有人叫外送會額外給外送員小費嗎？」貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-07-19 10:42:44
原PO在PTT貼文指出「最近看到一份調查上面寫說，竟然有超過五成的人都會給外送員小費，我個人是覺得已經給外送費了，不會再給，每次平台跳出要我給小費的時候，我都會小心翼翼的深怕按錯，沒辦法，我們公務員也沒有加薪啊，沒錢付小費，但真的想知道大家會給外送員額外的小費？」
貼文一出，網友紛紛回應「認同你，都給外送費了幹嘛給小費啊」、「沒給才是正常的吧，外送員送餐有外送費，又沒額外服務，幹嘛給」、「不會給+1覺得運費就算服務費了啊，多給那一筆意義是什麼」、「你給過郵差或者物流司機小費嗎＝＝不給才正常吧」、「服務費不都含在外送費了？幹嘛給」、「真的不會想給，每一行都各司其職在做工作啊，誰工作不辛苦？」、「平台都已經加價+收外收費，還要給小費是什麼道理」。
不過，也有不少網友表示「有給欸，下大雨的時候都會給」、「疫情期間還蠻常給的」、「下雨天會，很熱的時候會多買一杯給外送員」、「下雨天通常就會給，體恤一下他們的辛苦」、「量多或者下雨天考慮，可是比例很低，因為已經有付外送費」、「點生鮮超市就會給，東西比較重」、「下雨天一定給小費」、「下雨天或天氣太熱就會給」。（編輯：張嘉哲）