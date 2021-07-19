為何一堆人不願給外送員小費？眾抖出「致命原因」：正常

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▲網友熱議點外送平台的餐點，是否會再給外送員額外的小費。（示意圖，圖中人物與內文無關／取自Pixabay）

沒給才是正常的吧，外送員送餐有外送費，又沒額外服務，幹嘛給

平台都已經加價+收外收費，還要給小費是什麼道理

有給欸，下大雨的時候都會給

疫情期間還蠻常給的