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手搖店「拿鐵」是奶茶還是咖啡？店員揭驚人真相：別搞錯

▲台灣手搖店林立，一條街上就有好幾間飲料店也是非常常見的事情。（示意圖／PhotoAC）
▲台灣手搖店林立，一條街上就有好幾間飲料店也是非常常見的事情。（示意圖／PhotoAC）

編輯中心/綜合報導

2021-07-19 13:35:35

台灣手搖店林立，除了許多老字號的手搖飲以外，許多藝人、網紅的飲料店也都陸續加入戰局，而在眾多手搖店中，菜單上一定有一杯你不陌生的「紅茶拿鐵」，通常指的是奶茶的意思，但你知道拿鐵的意思為何嗎？近日，就有網友討論「拿鐵現在已經是紅茶+拿鐵的代稱了嗎？」貼文引發熱議。

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原PO在「Dcard」貼文指出「去買飲料時，想說時間晚了不想喝紅茶，就點了一杯『珍珠芝麻拿鐵』，結果看店員製作的時候，才發現他有加紅茶，他們網站上也寫有加紅茶，但我覺得應該要寫『珍珠芝麻紅茶拿鐵』吧？拿鐵正確來說不是單指鮮奶嗎？頂多在咖啡店可以當中是咖啡+拿鐵，但不管怎樣都不能當作紅茶+鮮奶吧？」

▲有網友好奇在批踢踢提問「咖啡是加『鮮奶派』還是『奶精派』的？」釣出內行傳授「超另類喝法」，直呼「根本新世界！」（示意圖／翻攝自Unsplash）
▲網友討論手搖店的「拿鐵」到底是何物，引發討論。（示意圖／翻攝自Unsplash）
貼文一出，網友紛紛回應「拿鐵latte=鮮奶，所以芝麻拿鐵＝芝麻牛奶，不應該有紅茶」、「ㄜ....我一直以為拿鐵就是紅茶加鮮奶」、「每間店真的都不同，抹茶拿鐵=抹茶+牛奶 有些則是抹茶+牛奶+咖啡，從以前就常常很困惑」、「Latte就是牛奶的意思！是台灣自己把cafè latte簡稱拿鐵，拿來簡稱鮮奶茶更不行」、「這什麼新知識...拿鐵不就是紅茶+牛奶嗎？」

而也有專業的網友表示「我是在咖啡店上班的，正確來說，拿鐵就是等於鮮奶，紅茶拿鐵就是＝紅茶+鮮奶，而台灣人常說的『拿鐵』就是拿鐵咖啡的簡稱，也就是鮮奶+咖啡濃縮液，因為太多人這樣講，導致不喝咖啡的人以為紅茶拿鐵是含有咖啡的飲料，總之，拿鐵就是只有等於鮮奶，既不等於咖啡也不等於紅茶加鮮奶，以原PO的芝麻拿鐵來說，應該就是要芝麻+牛奶，不應該是芝麻+紅茶+牛奶，手搖店的標示真的要清楚一點，以免引起爭議。（編輯：張嘉哲）

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