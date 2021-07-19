為何古代皇帝會殺功臣？真相讓眾人都驚了：真是伴君如虎
自古以來就有一句成語是「伴君如伴虎」，意思為「陪伴君王像陪伴老虎一樣，隨時會有殺身之禍」，現在通常意指「大人物喜怒無常，橫生禍端」，因此近日就有網友在網路上表示疑惑「為何古代皇帝會殺功臣？」沒想到真相卻讓全場網友都驚了，引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-07-19 13:57:52｜2021-07-19 14:05:32
這位網友在網路論壇PTT Gossiping板上PO出一篇「古代皇帝都很愛殺功臣是職業病嗎」的文章表示，「我最近在家複習中國歷史，發現中國古代皇帝，上任後的中期就會開始剷除有異音的開國功臣，殺起來毫不手軟，比誰狠的，有沒有古代皇帝殺功臣的八卦？」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
網友們紛紛留言表示「靠功臣上位之後，功臣反了怎麼辦？」、「不就天下是靠其他人打下來的，當然怕他們串聯謀反，當然隨便都有罪名可按」、「功高震主，越廢的越沒安全感，越會說的冠冕堂皇位子坐越高，這樣環境下的必然產物」、「平民出生的皇帝比較會有這種大肆屠殺功臣的行為」、「功高震主啊，伴君如虎啊」。
實際上，縱觀中國歷史來說，歷朝歷代的更替，都會經過一場戰爭以消滅前朝餘黨，實現天下的穩定，對於皇帝來說，這天下是自己領兵打仗才奪取的政權，萬一哪個大臣手握重兵跟著效仿，那自己肯定也跟著完蛋，因此為了防止這種事情的出現，皇帝便會處處留心，一旦哪個位高權重的大臣或將領，做出一點出格的事，就會認為是要造反，便會千方百計進行誅殺，而這樣做的唯一好處，就是鞏固了帝王的統治，因此這些「開國元勳」就成了帝王誅殺的對象。（編輯：王柏文）