颱風天必備料理！女端「這碗」當媽都會做：每一口全是肉
今年第六號颱風「烟花」形成，根據中央氣象局指出，烟花颱風最快於明（20）日轉強為中颱，海上警報最快於21日發布，週四亦有機會發布陸上警報。颱風的最新動態也引來不少民眾關心，然而有女網友意外回憶起颱風天的日子，端出一道颱風天必備的簡單料理，興奮向大家分享表示「每個媽媽一定都會！」
編輯中心/綜合報導
2021-07-19 15:24:27｜2021-07-19 15:29:59
原PO於臉書社團《爆廢公社公開版》上發文，興奮表示「每個媽媽一定都會的，颱風必備麵茄汁鯖魚麵」，隨後她也貼出照片，只見碗中除了麵條外，還有魚肉、青菜等配似，看似相當豐盛，這也讓她好奇詢問「有沒有人也愛這一味～」
問題一曝光，瞬間就引來不少網友嗨翻留言，「懷念的颱風麵」、「不用當媽都會，而且我超愛吃」、「這真的很好吃」、「媽媽煮的超愛吃」、「在我家叫做阿公麵，我爸爸常常煮」、「超愛！颱風天的滋味」、「超愛！颱風必吃啊！平常也吃」。
甚至還有老饕分享料理撇步，直言「+1，而且先把罐頭倒在大碗裡先搗碎一點再下鍋，每一口都吃的到魚肉...」、「超愛～以前還自己煮永遠少一個味道～後來才知道是豬油」、「我家也很愛，我家的煮法是會加大蒜更好吃」、「剛中午也煮鯖魚罐頭麵，還加高麗菜，蛋，蛤蜊」、「再加上筍干罐頭超有味！」（編輯：陳雅雲）