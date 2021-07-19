COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

求職標準該怎麼挑？辦公族揭「5大排序」：第一名超重要

▲求職標準該怎麼挑？辦公族揭「5大排序」。（示意圖，圖中人物與當事者無關／取自unsplash）
▲求職標準該怎麼挑？辦公族揭「5大排序」。（示意圖，圖中人物與當事者無關／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2021-07-19 16:06:05

求職的路上，許多條件和參考都非常重要，有些人會選擇薪水多的工作，有些人則是會選擇比較有前瞻性的工作，因此近日就有網友在網路上表示疑惑「求職的標準該怎麼挑？」沒想到就有辦公族揭露了5大排序，直言「第一名超重要」，引起熱議。

我是廣告 請繼續往下閱讀
這位網友在網路論壇PTT Gossiping板上PO出一篇「工作最重要的是？」的文章表示，「想請問各位鄉民，你覺得對你們來說，工作最重要的是你一個月薪水多少、福利多好，還是你的工作環境氛圍好不好、開不開心？」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。

▲辦公族網友們紛紛點出了選工作的5大排序為「錢、工時、開心及爽度、同事及老闆、自我實現」，依順位來看，最多網友將「錢」放在首位。（示意圖，圖中人物與當事者無關／取自unsplash）
▲辦公族網友們紛紛點出了選工作的5大排序為「錢、工時、開心及爽度、同事及老闆、自我實現」，依順位來看，最多網友將「錢」放在首位。（示意圖，圖中人物與當事者無關／取自unsplash）
辦公族網友們紛紛點出了選工作的5大排序為「錢、工時、開心及爽度、同事及老闆、自我實現」，依順位來看，最多網友將「錢」放在首位，「都很重要，不過錢是第一個」、「當然是錢，不然咧」、「笑死，錢少開心的起來，老闆一定很愛你」、「覺得錢不重要的前提是你有錢阿，廢話」、「生活舒服感，賺再多不舒服也是徒然，賺不夠就不用說了」、「錢跟同事間的氛圍，現職工作同事每個說話都很不客氣，大概出生時就沒帶著禮貌出生吧」、「開心最重要，但是錢不夠我肯定不開心」。

不過也有在職場上待比較久的人表示「年輕時看錢，有點年資後就不是第一位了」，「以前我一定會說錢，現在四十歲開始養老，選擇工作是做的開心最重要，錢倒是其次」、「錢，但是如果職場環境已經到了精神破壞還是快跑」、「開心，其次是錢，要在不開心的職場對我很痛苦，如果不開心，錢再多對我來說都沒用，然後也不想為了錢當老闆的奴隸，為了錢可以奴性堅強」、「同事工作氣氛最重要，其他都還能妥協」、「錢夠用的話，當然開心最重要」、「看哪一種效用比較大：缺錢不開心或是工作不開心」。（編輯：王柏文）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

PK迎微解封首周末，你有出門嗎?

有，終於可以正大光明出門透透氣
沒有，繼續居家耍廢
12.09%87.91%
2021-07-19-2021-07-21

「清林散昶」，您覺得罷免林昶佐會成功嗎？

會成功
不會成功
76.43%23.57%
2021-07-18-2021-07-21

首見本土確診個位數，7月26日有機會降級，你有信心嗎?

有信心
沒有信心
48.73%51.27%
2021-07-17-2021-07-20

北市疫調慢半拍，確診者足跡隔了兩天才公佈，對此，你覺得市府公布足跡是否要更迅速？

83.33%16.67%
2021-07-18-2021-07-20
疫情過後，你最想做什麼？

疫情過後，你最想做什麼？

繼續作答
疫情期間特別手滑，以下有哪些商品你也跟著大爆買一波了呢？

疫情期間特別手滑，以下有哪些商品你也跟著大爆買一波了呢？

繼續作答
即時
推薦閱讀