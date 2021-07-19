求職標準該怎麼挑？辦公族揭「5大排序」：第一名超重要

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▲辦公族網友們紛紛點出了選工作的5大排序為「錢、工時、開心及爽度、同事及老闆、自我實現」，依順位來看，最多網友將「錢」放在首位。（示意圖，圖中人物與當事者無關／取自unsplash）

選工作的5大排序為「錢、工時、開心及爽度、同事及老闆、自我實現」，依順位來看，最多網友將「錢」放在首位

「同事工作氣氛最重要，其他都還能妥協」

「看哪一種效用比較大：缺錢不開心或是工作不開心」