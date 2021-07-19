求職標準該怎麼挑？辦公族揭「5大排序」：第一名超重要
求職的路上，許多條件和參考都非常重要，有些人會選擇薪水多的工作，有些人則是會選擇比較有前瞻性的工作，因此近日就有網友在網路上表示疑惑「求職的標準該怎麼挑？」沒想到就有辦公族揭露了5大排序，直言「第一名超重要」，引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-07-19 16:06:05
這位網友在網路論壇PTT Gossiping板上PO出一篇「工作最重要的是？」的文章表示，「想請問各位鄉民，你覺得對你們來說，工作最重要的是你一個月薪水多少、福利多好，還是你的工作環境氛圍好不好、開不開心？」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
辦公族網友們紛紛點出了選工作的5大排序為「錢、工時、開心及爽度、同事及老闆、自我實現」，依順位來看，最多網友將「錢」放在首位，「都很重要，不過錢是第一個」、「當然是錢，不然咧」、「笑死，錢少開心的起來，老闆一定很愛你」、「覺得錢不重要的前提是你有錢阿，廢話」、「生活舒服感，賺再多不舒服也是徒然，賺不夠就不用說了」、「錢跟同事間的氛圍，現職工作同事每個說話都很不客氣，大概出生時就沒帶著禮貌出生吧」、「開心最重要，但是錢不夠我肯定不開心」。
不過也有在職場上待比較久的人表示「年輕時看錢，有點年資後就不是第一位了」，「以前我一定會說錢，現在四十歲開始養老，選擇工作是做的開心最重要，錢倒是其次」、「錢，但是如果職場環境已經到了精神破壞還是快跑」、「開心，其次是錢，要在不開心的職場對我很痛苦，如果不開心，錢再多對我來說都沒用，然後也不想為了錢當老闆的奴隸，為了錢可以奴性堅強」、「同事工作氣氛最重要，其他都還能妥協」、「錢夠用的話，當然開心最重要」、「看哪一種效用比較大：缺錢不開心或是工作不開心」。（編輯：王柏文）