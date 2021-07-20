房市／官方統計　台南地價全台漲最兇

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官方分析原因，善化的住宅區交易熱區位於信義路、和平路、成功路一帶，緊鄰南科且生活機能佳。住商不動產新市南科加盟店店東黃睿禹指出，善化這些住宅交易熱區新建案林立，其中包括總價2000至5000萬豪華透天別墅，以及總價落在1300至1500萬左右的透天產品。
黃睿禹進一步說明，目前善化與新市市區的透天新屋，受南科園區科剛性需求支撐，總價都破千萬；不過，善化及新市市區，也開始出現中小坪數華廈建案，雖然成交單價多在每坪23萬以上，但總價相對低，2至3房含車位均可控制在800萬以下，能夠吸引預算比較有限的買方。
至於安南區，九份子、溪東、總安、學東等市地重劃區整體規劃完善且交通便利，不動產交易熱絡，致地價上漲。對此，信義房屋安南海佃店主任陳泓文表示，過去安南區較乏人問津，連在地年輕人購屋，首選可能都不是安南區，不過，近2、3年隨著新興重劃區發展，以及學校、北外環道等建設題材逐步出現，交易價量都有顯著提升；未來發展潛力方面，規劃中的商60重劃區將是安南少數整體開發的商業區，日後串聯草湖寮重劃區、九份子重劃區等地，可望成為區域核心。
陳泓文也表示，目前安南區購屋族群仍以自住為主，但也有部分置產客開始將目光轉向安南區，主要都是看好當地的發展潛力、漲幅空間。目前全新大樓3房平車總價約1000萬左右，全新透天約需1600萬以上，但30、40年中古透天總價則約在700至800萬左右。