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最低月付 99 起！Rent 全新推出「訂閱制」

▲ 最低月付 99 起！Rent 全新推出「訂閱制」
▲ 最低月付 99 起！Rent 全新推出「訂閱制」

2GameSome - 有車賞

2021-07-19 16:55:01

汽機車共享平台 iRent 將於 7 月 21 日（三）推出「全新訂閱制」方案，未來消費者只要透過 iRent APP 即可一鍵購買，且月付金額大幅降低，機車最低月付 99 元起、汽車最低月付 149 元起，除了可趟趟享有優惠費率、同時再送免費租車時數。iRent 在即將推出的「全新訂閱制」方案中，規劃了業界最低月費、超殺優惠方案，期望滿足更不同用戶多元交通需求。

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推出全新訂閱制 滿足用戶更多移動需求

iRent 以大數據分析用戶使用行為，並依據不同用戶類別的使用習慣，量身打造「全新訂閱制」，設計五種超值資費方案供消費者自由選擇，無論是生活代步、公務出差、交通轉乘、享樂旅遊、高頻用車等移動需求，都有合適的汽機車方案可選擇：

大街小巷最佳移動工具 月付 99 元起體驗共享機車趟趟有優惠

iRent 訂閱制針對共享機車服務，共推出三種不同等級的資費方案，每月最低只要 99 元，不分平假日皆可享有每分鐘 1.5 元的優惠費率，及免費租車時數 50 分鐘，有別於其他業者對於體驗型或羽量型用戶在購買方案次數的限制，iRent 落實以用戶需求為核心，讓不同的消費族群都可以依據其使用需求，購買合適的產品服務。

因應國內近期疫情的影響，iRent 已預期到未來疫情逐漸降溫後，社會大眾在生活習慣與用車行為確已經隨著這場疫情而有所改變；也更因此，透過 iRent 訂閱制之三項機車資費方案選擇，將可提升用戶在使用上的轉換彈性，進而滿足用戶的移動用車需求。

共享機車方案

代步首選

小資精省

超值大省

月繳費用

$99

$299

$599

機車優惠費率

$ 1.5/分

$ 1.3/分

$ 1.0/分

贈送分鐘數

50 分鐘

200 分鐘

550 分鐘

 

不怕夏天午後雷陣雨用車最佳選擇 訂閱共享汽車方案享時租優惠90元起

iRent 訂閱制對於共享汽車服務，亦針對不同用戶族群設計了兩種不同資費方案，代步首選適合臨時有用車需求或初期體驗共享服務等羽量級用戶，只要月繳 149 元，就可輕鬆以共享汽車作為移動工具，不限車款、不分同站或路邊租還之服務模式，皆能享有平日時租優惠 99 元，及免費 60 分鐘租車時數，對於疫情期間必要外出，又希望減少陌生接觸者，無疑是最佳移動工具選擇。

另外 iRent 訂閱制為滿足高用量客戶需求，本次特別整合汽機車服務，提供汽機車超值大省方案，用戶每月只需2,999元，即可同時享有機車與汽車超省優惠費率，只要每月租車天數達 2-3 天以上者，不用計算，汽車超值大省方案就是最有利的選擇，除了平日可享每小時 90 元的超低租金外，iRent 亦贈送平日 33 小時(價值約 4,125 元)的免費時數，另如臨時需要使用共享機車，還可享有每分鐘 1.8 元的優惠費率。

共享汽車方案

代步首選

超值大省

月繳費用

$149

$2,999

汽車平日優惠費率

$99/時

$90/時

機車優惠費率

-

$ 1.8/分

贈送平日時數

1小時

33小時

立即下載 iRent APP 即可於 7 月 21 日（三）起搶先訂購體驗，2021 年 12 月 31 日前如取消訂閱免收作業費（ 代步首選方案除外），讓用戶輕鬆訂閱無負擔。

iRent全新訂閱制上線預告：https://www.easyrent.com.tw/upload/event/110event/2138/

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