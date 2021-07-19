▲ 最低月付 99 起！Rent 全新推出「訂閱制」

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推出全新訂閱制 滿足用戶更多移動需求
iRent 以大數據分析用戶使用行為，並依據不同用戶類別的使用習慣，量身打造「全新訂閱制」，設計五種超值資費方案供消費者自由選擇，無論是生活代步、公務出差、交通轉乘、享樂旅遊、高頻用車等移動需求，都有合適的汽機車方案可選擇：
大街小巷最佳移動工具 月付 99 元起體驗共享機車趟趟有優惠
iRent 訂閱制針對共享機車服務，共推出三種不同等級的資費方案，每月最低只要 99 元，不分平假日皆可享有每分鐘 1.5 元的優惠費率，及免費租車時數 50 分鐘，有別於其他業者對於體驗型或羽量型用戶在購買方案次數的限制，iRent 落實以用戶需求為核心，讓不同的消費族群都可以依據其使用需求，購買合適的產品服務。
因應國內近期疫情的影響，iRent 已預期到未來疫情逐漸降溫後，社會大眾在生活習慣與用車行為確已經隨著這場疫情而有所改變；也更因此，透過 iRent 訂閱制之三項機車資費方案選擇，將可提升用戶在使用上的轉換彈性，進而滿足用戶的移動用車需求。
|共享機車方案
代步首選
小資精省
超值大省
|月繳費用
$99
$299
$599
|機車優惠費率
$ 1.5/分
$ 1.3/分
$ 1.0/分
|贈送分鐘數
50 分鐘
200 分鐘
550 分鐘
不怕夏天午後雷陣雨用車最佳選擇 訂閱共享汽車方案享時租優惠90元起
iRent 訂閱制對於共享汽車服務，亦針對不同用戶族群設計了兩種不同資費方案，代步首選適合臨時有用車需求或初期體驗共享服務等羽量級用戶，只要月繳 149 元，就可輕鬆以共享汽車作為移動工具，不限車款、不分同站或路邊租還之服務模式，皆能享有平日時租優惠 99 元，及免費 60 分鐘租車時數，對於疫情期間必要外出，又希望減少陌生接觸者，無疑是最佳移動工具選擇。
另外 iRent 訂閱制為滿足高用量客戶需求，本次特別整合汽機車服務，提供汽機車超值大省方案，用戶每月只需2,999元，即可同時享有機車與汽車超省優惠費率，只要每月租車天數達 2-3 天以上者，不用計算，汽車超值大省方案就是最有利的選擇，除了平日可享每小時 90 元的超低租金外，iRent 亦贈送平日 33 小時(價值約 4,125 元)的免費時數，另如臨時需要使用共享機車，還可享有每分鐘 1.8 元的優惠費率。
|共享汽車方案
代步首選
超值大省
|月繳費用
$149
$2,999
|汽車平日優惠費率
$99/時
$90/時
|機車優惠費率
-
$ 1.8/分
|贈送平日時數
1小時
33小時
iRent全新訂閱制上線預告：https://www.easyrent.com.tw/upload/event/110event/2138/