▲ 開啟全新紀元！Aston Martin新世代超跑Valhalla正式發表

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Valhalla 憑藉可輸出 950ps 的中置混合動力系統、全新碳纖維結構、以及承襲於女武神 Valkyrie 空氣力學的先鋒設計理念，Valhalla 集結巔峰性能與先進動力的完美優勢，得益於駕駛動態與尖端材料之最佳展現，打造重新定義超級跑車的跨時代巨擘。
強勁動力系統結合F1技術
Aston Martin Valhalla 採用 F1 賽車底盤、混合動力系統、空氣力學以及全新電子技術，以駕駛者思維出發，打造為駕馭而生的核心駕控體驗。配備全新插電式混合動力（PHEV）系統，擁有三種動力模式。搭載性能強勁、反應敏捷的後中置 4.0 升雙渦輪增壓V8引擎，採用平面曲軸技術以提高靈活性，當引擎轉速達到 7200rpm 時，可輸出最大馬力 750ps，並將動力完全輸送至後軸位置。Valhalla 輕量化排氣系統擁有主動調節的閥門設計，與車尾上方排氣管相互作用，延續品牌標誌性迷人聲浪。
與全新 V8 引擎搭配的是一套前後軸配備 150kw/400V 電池的混合動力系統，該系統額外貢獻 204ps，使Valhalla 的綜合輸出功率超過 950ps。純電模式行駛下，動力將被完全輸送到前軸；其他駕駛模式設定，電驅動力會於前後軸間動態分配，依照駕駛需求及時應變發送至前後軸的電驅比例；在極端情況下，100% 的電驅動力則會被輸送到後軸，與強勁 V8 引擎共創極致性能表現。
Aston Martin Valhalla 搭載全新設計之 8 速雙離合變速箱，採用 E-reverse 設計，取消傳統的倒擋齒輪，並配備電子限滑差速器（E-Diff），實現最大牽引力和操縱靈活性。混合動力系統中的電驅動力也被用來加強低速操控性，受惠於瞬時轉矩特性，混合動力系統輔助全新 V8 引擎，帶來亮眼的起步加速表現與極高換擋速度。電力系統和 V8 引擎能在雙離合變速箱中同時運行於不同檔位，使最大扭力輸出達到 1000Nm，進而提高車輛性能。
取法 F1 賽車技術 卓越動態表現傲視同級
開啟純電模式駕駛，Valhalla 能達到 130km/h 最高時速，續航里程達 15km，綜合二氧化碳排放量可低於200g/km。在 950ps 全輸出條件下，Valhalla 可於 2.5 秒內完成 0-100 公里加速，最快速度高達 330km/h。而Valhalla 的賽道表現更是可期，Aston Martin 將紐柏林北環賽道目標圈速設於 6 分 30 秒以內。
動力工程主管 Ralph Illenberger 表示：「Valhalla 給予我們證明超級跑車量產實力的機會。除了成功研發增壓冷卻技術和平面曲軸 V8 引擎，也順利與強大混合動力系統完美結合。首次運用在品牌車款中的 8 速雙離合變速箱，宣告 Valhalla 將與未來產品共享此項跨時代先進技術，頂規動力系統與 Valhalla 高性能跑車基因相輔相成，共同開創品牌極致追求的突破性車藝篇章。」
就車身結構而言，Valhalla 由全新碳纖維單體座艙打造，在獲得最大車身強度的同時，也確保車身極致輕量化。移植於 F1 的推桿式前懸架，配有內置彈簧和減震器，不僅有效減少非簧載質量，更提供出色的車身配重。Valhalla 後懸吊系統採取多連桿設計，使用 Multimatic 自適應彈簧以及可調節頻率的阻尼減震器，無論行駛於公路或賽道，皆擁有優秀動態表現。在賽道模式下，除了搭配更為硬挺的懸吊設定外，離地高度也大幅降低，可有效提升下壓力；除此之外，車頭部分更配置前軸抬升系統，用於改善上斜坡時的車輛低角。
Valhalla 碳纖維單體座艙強度極高，可精確控制懸架負荷，並與電動輔助轉向系統的指令合作無間。配備高性能線控碳纖維陶瓷剎車系統，Valhalla 專用前 20 吋、後 21 吋米其林車胎，也提供了優異的抓地優勢。Valhalla 致力傳遞駕駛者與跑車之間的緊密交流，搭配先進材料科技與電子系統，以創造駕駛者的駕馭樂趣及完全的掌控能力為核心體驗。
Valhalla車重低於 1,550kg，擁有傲視同級的功率重量比。得益於 Aston Martin Valkyrie 取法於 F1 空氣力學之設計理念，Valhalla 採用一系列主動式空氣動力學套件，透過車頭、尾翼，藉由文氏管效應的強化，對車身底部氣流的巧妙梳理，成就Valhalla 卓越動態性能。在 150mph 速度下，Valhalla 精心雕琢的空氣力學設計可產生最大600kg 下壓力，確保車輛高速過彎能力及穩定性。
Valhalla 完美展現空氣力學的極致追求，同時緊扣品牌對於車藝美學的堅定信仰，以中置超跑為主體，結合性能部件與車體美學。極具線條感的斜面車門，搭配方便乘客進出的車頂切口；獨特設計之勺型車頂進氣道，將空氣直接送入 V8 引擎進氣口中；側面及尾部之進氣通風口，與車身線條巧妙融合，細節之處皆高度展現一體成形的工藝之美。
女武神 Valkyrie 設計傳承 駕駛本位速度鉅作
Aston Martin Valhalla 將同時提供左駕及右駕兩種版本，與女武神 Valkyrie 相比，Valhalla 駕駛空間保留諸多 F1 賽車靈感，打造駕駛者導向的人體工學設計，以及更大的車室空間表現。車室配備中央觸控螢幕，可支持Carplay 和 Android Auto 系統；可調式踏板及方向盤使座椅底座可固定於底盤結構上，同時提高腳部空間，完整還原與F1 賽車相同之駕駛坐姿。
全 LED 自適應矩陣式頭燈和遠光燈控制系統，為 Valhalla 提供出色的駕車視野，雙區空調系統則帶來舒適駕乘體驗。除此之外，Valhalla 同時配備先進駕駛輔助系統，包括主動式定速巡航系統、自動緊急剎車系統、碰撞預警系統、盲點監測和環景影像。
Valhalla 開發歷程中，除了 Aston Martin 動力研發團隊的全程參與，Aston Martin Cognizant Formula OneTM 車手 Sebastian Vettel、Lance Stroll、Nico Hülkenberg 等明星陣容，亦投入造車過程、協助優化駕馭感受。身為新世代超跑鉅作，Valhalla 為駕駛者提供了精準掌控的操駕體驗 - 「一切盡在掌控 The Mastery of Driving」，開啟豪華超級跑車嶄新紀元。