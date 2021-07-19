電鍋煮甜不辣！她曝秘訣重現「靈魂沾醬」 老饕眼睛全亮
關東煮從日本傳到台灣後，依據台灣人的口味改良成現在的「台式甜不辣」，也成為許多人愛吃的美食之一。今（19）日就有網友分享辦公室電鍋料理，利用電鍋煮台式甜不辣，還重現甜不辣的靈魂沾醬，也忍不住說「加了味增風味真的很讚」，貼文一出也引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-07-19 17:48:03
原PO在《廚藝公社》表示，她今天要分享辦公室電鍋料理「台式甜不辣」，一開始就強調自己沒有特別熬湯頭，只有用兩瓶市售的昆布海鮮高湯，再加上鰹魚風味粉、水調製而已，然後只要放入自己喜歡的食材，接著在電鍋外鍋加兩杯水，煮熟即可。
原PO透露，甜辣醬是自己調的，秘訣就是取一小鍋，放入「蕃茄醬、海山醬、醬油膏或素蠔油、糖、味增、太白粉水」，都先各一大湯匙，充分拌勻後試吃味道，再依照自己喜歡的口味去增減，調製完成後，開小火把醬料煮滾放涼即可，她最後也忍不住說「加了味增風味真的很讚，很像外面賣甜不辣的沾醬」。
貼文曝光後，網友們也紛紛驚嘆，「老闆來一份，謝謝」、「喜歡這種豬血糕看起來還很新鮮，不喜歡泡很久的」、「看起來真的超好吃的」、「我超喜歡甜不辣的沾醬，趕快記起來」、「那個湯感覺好好喝」、「可以開店了啦」、「看了好想吃，口水都要留下來了」。（編輯：許智超）