點炸雞怕沒胡椒！外送員「1舉動」要求給5星　他一看認了

美食外送平台近年崛起又碰上疫情影響，不少民眾習慣待在家動動手指就能解決三餐，更能隨時透過平台內建的訊息功能隨時掌握餐點送達進度。不過近日就有名男客人點了炸雞披薩後，私訊外送員請他留意餐廳是否有附上「胡椒粉」，沒想到對方只簡單回覆「包您滿意」，而當餐點送達後男客人也看傻眼直呼外送員「太浮誇了」。

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今（19）日有網友在社群論壇「Dcard」分享這起有趣的點餐經驗，他提到自己當天利用外送訂了炸雞、披薩等，特別的是因為他認為炸雞加胡椒粉是精華，便利用平台的私訊功能請外送員幫忙留意店家有沒有放胡椒粉，而外送員也立刻回訊向他打包票「好，包您滿意」，這樣的回應也讓原PO不禁笑出來直呼很幽默，更期待對方會如何讓他滿意。

▲原PO曬出與外送員的對話，表示對方相當幽默。（圖／翻攝自社群論壇「Dcard」）

沒想到過沒多久，外送員再度傳來訊息提醒原PO要記得給他5星好評，更稱「看到胡椒粉包你會感激涕零的」，結果當原PO打開餐點一看，對方果然替他抓了「一大把」胡椒粉，仔細算算竟然有將近十包的調味料在其中，這就讓男客人笑翻直呼浮誇「疫情期間遇到這種事是小確幸」。

▲外送員直接抓了大把的胡椒粉。（圖／翻攝自社群論壇「Dcard」）

▲外送員還主動表示請原PO記得給5星好評。（圖／翻攝自社群論壇「Dcard」）

完整經歷曝光後讓不少網友也跟著大讚「這外送員很暖～幽默感又十足，我給100分」、「遇到這種外送員我都會覺得很lucky」、「真的感激涕零，給10顆星都不過分」、「之前訂鍋貼，請外送員幫我注意有沒有蒜蓉醬和辣醬包，他也是毫不留情的幫我拿爆！」、「你應該回他：有夠滿意！這個外送員好讚喔」。（編輯：楊智傑）